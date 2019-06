Vedetele de pe Instagram, poze aproape dezbracate la Cernobil. Ce avertisment au primit

Succesul miniseriei Cernobil de la HBO a atras tursti din toata lumea in locuul dezastrului din 1986.

Povestea exploziei reactorului nuclear de la Cernobil a tinut milioane de oameni in fata televizoarelor. Miniseria a devenit filmul cu cel mai mare rating de pe site-ul IMDB, iar in urma ei a aparut si un fenomen ingrijorator. Sute de influenceri de pe Instagram au inceput sa mearga la Cernobil si sa faca ce stiu ei mai bine, adica sa pozeze. Vanzarile de bilete de avion au crescut cu 40% de la aparitia filmului. Unele femei au pozat aproape goale, fapt considerat lipsit de respect. Expertii avertizeaza asupra pericolelor de radiatii, inca existente, la 33 de ani de la dezastrul exploziei reactorului 4.

Accidentul a aruncat in aer de 500 de ori mai multe radiatii decat bomba atomica de la Hiroshima, iar peste 100.000 de oameni au fost nevoiti sa-si abandoneze casele. Explozia a fost echivalentul a 500 de bombe nucleare.



Top Gear a dus Dacia Sandero la Cernobil!

Inainte de isteria provocata de miniseria de pe HBO, emisiunea auto de la BBC Top Gear a dus Dacia Sandero in excursie la Cernobil. Jeremy Clarkson, Richard Hammond si James May au mers in excursie in Ucraina si au inclus si zonda de excludere in ruta lor. Prezentatorii masurau nivelul radiatilor pe masura ce inaintau catre locul reactorului abandonat.