A vazut-o pe Serena Williams GOALA si a ramas stupefiata: "Am fost in stare de soc o saptamana!" Ce spune Alexandra Cadantu

Alexandra Cadantu a povestit experienta de a fi vazut-o pe Serena Williams goala in vestiarele unui turneu de Grand Slam.

Alexandra Cadantu (30 de ani) ocupa actualmente locul 292 al clasamentului WTA, dar e fosta jucatoare de prima suta mondiala, cu peste 10 prezente pe tablourile principale ale turneelor de mare slem.

Jucatoarea nascuta la Bucuresti a marturisit ca vazut-o goala pe Serena Williams, ramanand socata timp de o saptamana de aspectul fizic al tenismenei provenite din Statele Unite ale Americii.

"Prima data cand am fost la un turneu de Grand Slam si prima amintire pe care o am de cand am intrat in vestiar a fost cand am vazut-o pe Serena Williams pentru prima data in viata mea.

Am vazut-o dezbracata si am ramas socata timp de o saptamana, fiindca e foarte mare. E incredibil cum poate sa arate, cum poate sa joace si cum poate sa se miste," a declarat Alexandra Cadantu pentru GSP.