”Cormoranii” s-au văzut conduși înainte de pauză pe London Stadium, prin golul marcat de Jarrod Bowen. Liverpool a revenit în joc în partea secundă, după ce Andy Roberton a restabilit egalitatea în minutul 48, iar autogolul semnat de Areola a dus scorul la 2-1 pentru echipa de pe Anfield.

Michail Antonio a marcat în minutul 77 pentru 2-2, iar Liverpool nu a mai reușit să revină în joc, astfel că echipa lui Jurgen Klopp pleacă de la Londra cu un singur punct.

Mohamed Salah a început meciul din postura de rezervă și a fost aruncat în joc pe finalul partidei, după ce Klopp a încercat să forțeze golul victoriei. Doar că, înainte ca egipteanul să intre pe teren, a existat un conflict între cei doi care nu a trecut neobservat de camerele TV.

Întrebat la finalul partidei despre conflictul cu fotbalistul său, antrenorul german a oferit un răspuns elegant și a spus că a discutat deja cu acesta în vestiar.

Jurnaliștii prezenți la London Stadium l-au așteptat și pe Mo Salah la zona mixtă, dar acesta nu a vrut să ofere declarații: ”Dacă vorbesc, va fi 'foc'”, a spus, din mers, egipteanul.

"It's gonna be fire if I speak", says Salah.

???? @j_castelobranco x ESPNpic.twitter.com/ho1B9cE8QG