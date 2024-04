Cum a reacționat Adrian Șut, după triumful de pe National Arena: "Nu mă puteam concentra!"

FCSB a confirmat statutul de lider din play-off, acumulând 49 de puncte și devenind inaccesibilă pentru celelalte echipe.

Chiar dacă constănțenii au avut primele ocazii de gol, FCSB a deschis scorul în minutul 26 prin David Miculescu, asistat de Darius Olaru.

Constănțenii au reușit să restabilească egalitatea în minutul 79, prin Rivaldinho, dar bucuria lor a fost de scurtă durată, deoarece Alexandru Băluță a reușit să refacă diferența de pe tabelă la doar cinci minute distanță.

Adrian Șut: „E cel mai frumos vis pe care îl puteam îndeplini!"

După meci, mijlocașul Adrian Șut a reacționat cu emoție la această realizare, care reflecă nu doar bucuria momentului, ci și efortul și determinarea echipei pe tot parcursul sezonului.

„E cel mai frumos vis pe care îl puteam îndeplini. Nu ne imaginam, nu ne dăm seama de ce am făcut. Simţeam asta de la începutul meciului, nu mă puteam concentra. Mă bucur că am făcut acest pas. Am dominat tot campionatul şi meritam să fim sus”, a declarat Adrian Şut, la sfârșitul meciului.

Cum arată play-off-ul Superligii României