Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a cucerit titlul de campioană. "Cununa!"

FCSB a învins-o pe Farul, scor 2-1, și a devenit matematic campioană.

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a pus titlul cucerit de echipa sa într-un context mai larg. A zis că a devenit mai înțelept, iar bucuria e una mai redusă.

FCSB cucerise titlul ultima dată în urmă cu nouă ani.

"Am văzut ce ați comentat înainte, tot timpul am fost pe locul doi. Noi nu trebuie să uităm niciodată și trebuie să analizăm ce se întâmplă în fotbalul românesc. Luați Dinamo care e pe ultimul loc, luați Rapidul care a retrogradat. Ăsta este meritul meu, că am ținut echipa tot timpul sus. Ce s-a întâmplat în seara asta este cununa. Noi nu am câștigat chinuit, am câștigat en-fanfare, trebuia să fie vreo 5-1.

Noi acum suntem campioni, să se bucure toată lumea. Nu mai simt cum eram înainte. Cu vârsta mai înaintată intervine înțelepciunea, noi trebuie să ne întrebăm pentru ce am luat noi titlul ăsta. Nu mă interesează titlul dacă nu mă duc în cupele europene", a declarat Gigi Becali, la televiziunea Digisport.