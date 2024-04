În primele șase etape ale play-off-ului, giuleștenii au înregistrat cinci eșecuri (1-2 vs. Farul, 1-2 vs. Universitatea Craiova, 1-4 vs. CFR Cluj, 0-1 vs. Sepsi OSK și 1-3 vs. Farul) și un rezultat de egalitate (2-2 vs. FCSB).

OUT de la Rapid! Lovitură cruntă pentru giuleșteni

În ultima rundă cu Farul de la Ovidiu, Marian Aioani, portarul titular al giuleștenilor, s-a accidentat și a fost înlocuit la pauză cu Virgil Drăghia, care a bifat primele minute din acest sezon al Superligii la Rapid.

Giuleștenii au anunțat pe rețelele sociale că Aioani va fi indisponibil pentru aproximativ trei săptămâni și sunt șanse extrem de mari să rateze finalul campionatului, din cauza accidentării suferite la coapsă.

”Accidentarea suferită la coapsă de Marian Aioani în meciul cu Farul îl face indisponibil pe goalkeeperul nostru pentru aproximativ 3 săptămâni. Astfel, șansele ca portarul nostru să revină pe gazon în acest final de sezon sunt mici. Recuperare ușoară și rapidă, Marian!”, se arată în comunicatul emis de Rapid.

Marian Aioani a fost adus la Rapid în iarnă, după plecarea lui Horațiu Moldovan la Atletico Madrid. Giuleștenii au plătit 400.000 de euro celor de la Farul pentru serviciile goalkeeperului din Buftea.

Cum arată clasamentul play-off-ului Superligii României

1. FCSB - 46 de puncte

2. Farul Constanța - 35 de puncte

3. Universitatea Craiova - 34 de puncte

4. CFR Cluj - 34 de puncte

5. Rapid București - 29 de puncte

6. Sepsi OSK - 28 de puncte

Pentru Rapid urmează duelul cu Universitatea Craiova de luni, 29 aprilie, de la ora 20:30, în etapa cu numărul șapte din play-off-ul Superligii României, în Giulești.