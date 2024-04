Thomas Tuchel pleacă de la Bayern, dar are viitorul asigurat! Ce cluburi de top îl doresc pe tehnician

Ideea ca Thomas Tuchel să rămână la Bayern și sezonul viitor a fost luată în considerare pentru o scurtă perioadă de timp, dar a ieșit din discuție, odată cu pierderea titlului.

Tehnicianul german speră să plece cu cel puțin un trofeu, poate chiar Liga Campionilor, însă două meciuri dificile în semifinale împotriva celor de la Real Madrid stau în calea bavarezilor ce visau la finală pe "Wembley".

Conform jurnalistilor germani de la Bild Sports, tehnicianul preferă să se întoarcă în Premier League, unde a avut o aventură în trecut, pe banca lui Chelsea. Club cu care a câștigat Champions League, în sezonul 2020/2021.

"Rapoartele" au sugerat că Manchester United își manifestă deja interesul pentru Tuchel, deoarece demiterea lui Erik Ten Hag după încheierea acestui sezon pare iminentă, indiferent dacă United câștigă finala FA Cup împotriva lui Manchester City sau nu.

???? Thomas Tuchel is a candidate for #Chelsea and Manchester United benches for the next season. He is ready to leave Bayern Munich as announced 2 months ago.#CFC

Via @NicoSchira pic.twitter.com/U5oZlZ6x4A