”Campionatul Mondial anul acesta este în Andorra, e la 2000 m traseul, destul de aproape de unde stau eu în Spania. Este singura cursă la care vine toată familia mea să mă vadă: părinții mei, sora mea, prietenii. E o cursă foarte specială pentru mine. Și sper să fie bine. Anul trecut a fost vremea cam urâtă și sperăm că anul acesta o să fie mai bine și o să fie o cursă bună”, spune Vlad.

Chiar dacă programul este unul plin într-un weekend de concurs și nu apucă să-i vadă prea mult, prezența părinților este importantă pentru Vlad și îl motivează: ”E special să îi ai lângă tine și, nu știu... e ceva ce simți”.

În 2024 Cupa Mondială are 8 etape, dintre care 4 sunt în Europa și 4 în America de Sud și America de Nord: ”O să fie un sezon destul de încărcat, dar cu siguranță frumos”. După succesul pe care l-a avut la categoria U23, Vlad Dascălu are în vedere și o victorie la Elite în Cupa Mondială, încă de acum doi ani, când a fost foarte aproape de ea: ”Este un lucru pe care mi-l doresc foarte mult”.

Europenele de la Cheile Grădiștei, din luna mai

În premieră, România găzduiește anul acesta Campionatele Europene de MTB Cross Country la Cheile Grădiștei, județul Brașov. Pentru Vlad, acesta este un moment important, în care va încerca să își apere titlul obținut anul trecut în Polonia. Știe că locul de desfășurare este unul foarte special și crede că organizatorii au făcut o treabă foarte bună cu traseul de la fața locului. În mod evident, Vlad își dorește să vină cât mai mulți spectatori la concurs, iar publicul să susțină toți riderii români: ”Sper să fie ceva istoric și sper să vină multă lume să ne susțină și să ne încurajeze.”

Jocurile Olimpice, Paris 2024

Vlad Dascălu este deja calificat la Olimpiadă, grație rezultatului obținut anul trecut la Campionatul Mondial, iar asta înseamnă că-și poate planifica foarte precis pregătirea. Lotul României este completat de Ede Molnar, Campionul European de Cross-Country Short Track, și de Patrick Pescaru. Fiecare națiune are alocat un număr limitat de locuri în cursa olimpică, iar concurența acerbă din anumite țări face ca unii rideri valoroși să rămână pe din afară. Vlad se află în poziția privilegiată de a avea calificarea în buzunar și de a fi stâpânul propriului destin în 2024, an în care medalia olimpică reprezintă ținta lui principală.

Scurt istoric al succesului lui Vlad Dascălu

Prima reușită, care i-a schimbat lui Vlad perspectiva despre viitorul său în mountain biking, a fost Campionatul European din 2015, când încă era junior. Era în al doilea său an de juniorat și a plecat de la start, din 86 de concurenți, de pe ultima poziție. A ajuns pe locul 6. Acest lucru l-a făcut să-și dea seama că poate avea perspective în sportul cu două roți și că acesta poate să fie jobul lui de zi cu zi.

2016 a fost un an mai puțin fast pentru Dascălu. Cu un bagaj de probleme de sănătate, mononucleoză și dureri de genunchi, el nu a participat la prea multe curse, fiindcă pur și simplu nu a putut, deci nici nu a putut aduce rezultate. Cu toate astea, a obținut primul titlu de Campion Național la categoria U23.

Sezonul care a schimbat totul a fost 2018, când Vlad Dascălu a câștigat prima lui etapă de Cupă Mondială, la Nove Mesto. Plecase de pe locul 20 și își vizualiza victoria. Cu doi ani înainte alergase acolo prima lui cursă mare și ieșise pe 54. 2018 a fost anul în care atletul a ajuns în lumina reflectoarelor prin rezultatele sale.

Trecerea la sezonul următor i-a prilejuit și prima colaborare cu un antrenor adevărat, care-i este alături și astăzi. Până atunci el se antrena singur și din recomandările unor prieteni cu experiență mai multă în ciclism, dar fără studii de profil. Pe Paulo, antrenorul lui, îl vedea tot timpul la curse și i-a inspirat de la bun început încredere, fiindcă avea un stil personal și plăcut de a relaționa cu riderii. Antrenamentul cu Paulo era mai punctual și mai bine mulat pe realitățile din cursă, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

”2019 a fost un an incredibil pentru mine. Ultimul meu an la U23, am câștigat patru Cupe Mondiale. La altele am fost pe locul doi, trei și patru. Am fost pe podium la aproape toate Cupele Mondiale, am câștigat Campionatul Național, Campionatul Mondial, Campionatul European și titlul general în Cupa Mondială. A fost un sezon perfect. Am câștigat, practic, tot ce se putea câștiga. A fost ceva incredibil. Și am foarte multe amintiri bune din acest sezon”, spune Vlad.

În 2022, sportivul a purtat întreg sezonul o luptă susținută cu adversari hotărâți, în care a flirtat cu victoria și a fost permanent printre favoriți.

În 2023, Vlad Dascălu nu doar că a devenit Campion în cadrul Jocurilor Europene de la Cracovia, dar a și învățat să se ridice de jos, să se fortifice mental și să treacă peste perioadele de cumpănă. Despre competiția din Polonia el spune: ”O cursă pe care nu mă așteptam neapărat să o câștig”. Izbutise un loc trei în Cupa Mondială de la Val di Sole de dinainte și era într-o formă bună.

Tăria mentală este cheia

Dascălu a avut o căzătură serioasă la Snowshoe în 2022, iar după acel moment, tot ce și-a dorit a fost să se poată da pe bicicletă fără să aibă dureri. După o perioadă de recuperare, a reușit, iar acest lucru l-a făcut fericit, deși rezultatele sale din curse nu mai erau cele mai bune.

Dar o realitate simplă este că accidentările fac parte din sport și uneori nu le poți preveni. Vlad nu a simțit niciodată o presiune externă de a performa din partea sponsorilor sau a echipei, iar singura presiune de care susține că a avut parte a fost doar cea internă, proprie, o presiune de a reveni la nivelul anterior. Îi este clar că puterea mentală este la fel de importantă pentru un sportiv cum sunt și pregătirea fizică sau nutriția, de aceea el are întrevederi regulate cu un psiholog sportiv, alături de care evaluează lucrurile care i se întâmplă în viața de zi cu zi și felul cum îl influențează în randamentul său.

Ca mulți alții, înainte de fiecare cursă, Vlad Dascălu are propria rutină: mănâncă aceleași lucruri, ascultă aceeași muzică, poartă aceiași ochelari. Totuși, în timpul antrenamentelor nu ascultă muzică, ci preferă să se concentreze pe ce îi transmite corpul. Când închide ochii, poate parcurge traseul în gând.

Confruntat cu un eșec, Vlad încearcă fie responsabil și să se gândească la ce nu a făcut el bine, dar nu se leagă niciodată de lucrurile pe care nu le poate controla, ca de exemplu o problemă tehnică. ”Trebuie să accepți că sunt lucruri care nu depinde de tine”. El socotește că învață în fiecare an lucruri noi și că este important să stai cât mai mult în prezent și să nu te compari cu versiuni anterioare de-ale tale. În trecut, un lucru care l-a încurcat a fost că s-a concentrat prea mult pe victorii, iar asta i-a răpit din bucuria de participa. Odată ce a luat presiunea de pe el, au revenit nu doar bucuria, ci și rezultatele mai bune.

Deși a trecut prin momente dificile de-a lungul timpului, Vlad nu s-a gândit niciodată să renunțe la sport. Este important să se poată distra în continuare pe bicicletă și să nu simtă acest lucru ca pe o obligație. Niciodată nu și-a dorit o meserie anume, dar bicicleta l-a obsedat dintotdeauna și crede că este pur și simplu făcut pentru asta. Este pasiunea lui și lucrul care-i place cel mai mult; acel ceva pe care și l-a ales în viață și pe care nu-l obligă nimeni să-l facă. ”E un lucru foarte important. Să fiu fericit cu ceea ce fac și să nu pierd această pasiune”.

VIDEO EXCLUSIV Vlad Dascălu, la Poveștile Sport.ro (10 iulie 2023)