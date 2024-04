Obligată să învingă pe Stadionul Olimpic din Londra pentru a rămane aproape de Manchester City și Arsenal în lupta pentru coroana din Anglia, Liverpool a avut o primă repriză modestă, venită în continuarea meciului slab cu Everton, pierdut cu 2-0. A fost 1-0 pentru West Ham la pauză, grație unui gol marcat de Jarred Bowen în minutul 43, reușită care l-a transformat pe atacantul englez în primul fotbalist din istoria "ciocănarilor" care ajunge la 2-0 de goluri într-un sezon de Premier League.

Liverpool s-a trezit după pauză, marcând rapid prin Andy Robertson, apoi a pus o presiune continuă soldată cu golul de 2-1, în minutul 65, venit după o deviere nefericită a lui Ogbonna în propria poartă. Dominate în marea majoritate a timpului, gazdele au reieșit la joc și au egalat în minutul 77, prin Antonio, din pasa aceluiași Bowen.

Iar reușita lui Antonio a venit fix în momentul în care Jurgen Klopp se pregătea de o triplă schimbare, inclusiv introducerea pe teren a superstarului Mohamed Salah.

Imediat după golul încasat, Salah a avut o reacție dură la adresa antrenorului său, reproșându-i, cel mai probabil, faptul că l-a ținut pe banca de rezerve timp de aproape 80 de minute. Klopp a răspuns, dialogul tensionat a continuat, iar Darwin Nunez, pregătit și el să intre în același timp cu Salah, a fost nevoit să intervină pentru a opri tirada atacantului egiptean la adresa managerului său.

Un moment atipic pentru mandatul lui Klopp pe Anfield, dar și unul care spune multe despre starea de spirit din vestiarul lui Liverpool.

Salah kicking off at Klopp before coming on ????

pic.twitter.com/YbbNIdpOWN