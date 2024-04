Ilie Dumitrescu anunță o premieră negativă la Farul: ”Am stat și am urmărit chestia asta!”

David Miculescu a deschis scorul în minutul 26, după o pasă în careu a lui Darius Olaru.

Ilie Dumitrescu: ”David Miculescu a făcut diferența!”

Ilie Dumitrescu a lăudat prestația celor de la FCSB și a avut câțiva remarcați. În mod special, fostul mare fotbalist a remarcat contribuția adusă de David Miculescu, cel care a și marcat în prima repriză.

Totodată, Ilie Dumitrescu a mărturisit că este pentru prima oară când vede echipa lui Gică Hagi că nu reușește să trimită niciun balon în spatele liniei adverse.

”Foarte puternică FCSB în seara asta, axul central, senzațional. Cuplul de fundași centrali au câștigat toate duelurile. Lixandru cu Șut, senzaționali în fața apărării. Olaru, vertizalizare pentru Miculescu.

E prima repriză în care o văd pe Farul că nu are o minge în profunzime în spatele liniei adverse. Am stat și am urmărit chestia asta. Nici jocul între linii nu a funcționat. Miculescu a făcut diferența”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.