Elias Charalambous, ”scut” în jurul jucătorului criticat dur de Gigi Becali: ”Ne-a salvat în multe meciuri!”

După remiza cu Rapid, Gigi Becali i-a transmis lui Ștefan Târnovanu că ar putea fi înlocuit cu Andrei Vlad, iar titularul din poarta FCSB-ului a mai comis o gafă în meciul cu Sepsi, scor 2-2.

Elias Charalambous a sărit în apărarea lui Ștefan Târnovanu

Gigi Becali a revenit la sentimente mai bune și a declarat că nu îl va scoate din poartă pe Târnovanu până la finalul sezonului. Totuși, patronul FCSB-ului nu a ezitat să îl critice din nou pe goalkeeper.

La conferința de presă premergătoare meciului cu Farul, Elias Charalambous a sărit în apărarea lui Ștefan Târnovanu. Deși a recunoscut că portarul a gafat în meciul cu Rapid, antrenorul FCSB-ului a subliniat că Târnovanu i-a salvat în mai multe rânduri pe roș-albaștri.

”Am făcut un sezon minunat (n.r. - FCSB). Mereu am spus că sunt mândru de băieții mei. Acum când discutăm de Târnovanu să nu uităm că el ne-a salvat în multe meciuri. Este vorba de o fază pe care probabil nu a gândit-o foarte bine. Are un sezon bun, este cel mai bun portar din campionat de departe.

Sunt sigur că va fi la EURO 2024. Dacă vorbim de un jucător, trebuie să analizăm performanțele de-a lungul întregului sezon. Trebuie să înțelegem efortul pe care îl face zilnic”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă.

Evaluat la 2,8 milioane de euro de site-urile de specialitate, Târnovanu a prins 40 de meciuri în acest sezon pentru cei de la FCSB, reușind să scape fără gol primit în 18 dintre acestea.

Ce a spus Gigi Becali despre Ștefan Târnovanu după meciul cu Rapid

”Nu pot acum să-l trec pe bancă. Mai avem un meci să devenim campioni și nu pot. Vlad nu a mai apărat de doi ani. El aici a mai scos una. A greșit aiurea acolo, nu înțeleg. Cum să ieși așa? Ai doi metri... Uită-te, bă, la minge!

Ei nu înțeleg pentru ce au emoții. Ei spun că nu au emoții, dar eu îi văd. Așa îi simt, că au emoții. Dar nu înțeleg pentru ce!”, a spus Becali, la Digi Sport.