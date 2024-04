Vedeta din Premier League care poate înscrie 35 de goluri pe sezon: ”Sunt sigur de asta”

Erik ten Hag, antrenorul lui Manchester United, l-a lăudat pe Marcus Rashford, despre care a spus că poate înscrie între 25 și 30 de goluri pe sezon la echipa ”diavolilor roșii”.

Marcus Rashford, titular de bază la United, este cotat de site-urile de specialitate la 60 de milioane de euro și mai are contract cu formația din Premier League până în 2028.

În actuala stagiune, britanicul a înscris șapte goluri în campionat și unul în FA Cup, iar numărul reușitelor sale este departe de certitudinea lui Erik ten Hag.

”Marcus Rashford este capabil în fiecare sezon să înscrie între 25 de goluri și 35 de goluri. Are calitățile necesare. Sunt sigur sută la sută de asta”, a spus antrenorul lui United, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele sociale.

