FCSB - Farul | Fotbalistul lui Hagi care vrea să 'distrugă' apărarea lui Elias Charalambous

FCSB - Farul, de la 20:30

Pentru FCSB meciul din această seară poate fi momentul care îi va aduce matematic titlul de campioană după o pauză de nouă ani. FCSB trebuie să obțină un egal pentru a fi sigură de medaliile de aur la finalul sezonului 2023-2024.

Luca Andronache, internațional Under 20, e unul dintre jucătorii talentați propuși de Gică Hagi în acest sezon. Înaintea partidei de azi, fotbalistul în vărstă de 20 de ani, cu o talie impresionantă (1,88 m), și-a exprimat speranța că Farul o va încurca pe FCSB și va lua cele trei puncte.

„Cu Rapidul, a fost un meci dificil, ca fiecare din play-off, dar am reușit să câștigăm. Ne bucurăm acum, dar apoi ne gândim la FCSB. Mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să marchez, sunt foarte fericit pentru această reușită și că am putut ajuta echipa. Fanii noștri ne-au obișnuit cu o atmosferă foarte frumoasă.



Ne fac să ne simțim fotbaliști. Încercăm să jucăm cât mai bine pentru ei și pentru toată Constanța.

Sperăm să continuăm tot așa, pentru a ne menține poziția și a putea să jucăm în Europa. Ne așteaptă un meci dificil cu FCSB, dar jucăm să câștigăm. Suntem o echipă bună, am demonstrat în play-off. Luăm fiecare meci în parte, pentru a învinge“, a declarat Luca Andronache, înaintea partidei.

O singură înfrângere au suferit dobrogenii în ultimele 10 deplasări din Superligă, 0-1 cu Universitatea Cluj (28 februarie 2024), interval în care au mai înregistrat pe teren advers cinci succese şi patru rezultate de egalitate. Elevii lui Gheorghe Hagi au marcat în 14 dintre cele 18 partide jucate în sezonul actual din postura de vizitatori, dar au şi primit cel puţin un gol în 12 dintre aceste meciuri.