”Ăsta a fost singurul gând!” Iga Swiatek a dezvăluit primul lucru care i-a venit în minte înainte de meciul cu Sorana Cîrstea

În optimile de finală, poloneza se va duela cu Sara Sorribes Tormo, care a învins-o în runda a treia pe Victoria Azarenka cu scorul de 7-6(0), 6-3.

Iga Swiatek: ”M-am trezit cu gândul victoriei!”

Iga Swiatek a declarat la finalul partidei că era convinsă că va obține victoria în fața jucătoarei din România, chiar dacă nu a reușit să se adapteze foarte bine condițiilor climatice.

”Cu siguranță, vremea este diferită față de anul trecut, dar știu cum să joc în aceste condiții. M-am simțit destul de confortabil. Singurul lucru pe care l-am făcut a fost să mă trezesc cu gândul victoriei. A trebuit să mă trezesc foarte devreme, dar sunt fericită că am jucat foarte bine și că am câștigat împotriva Soranei”, a spus Iga Swiatek la finalul meciului.

În urmă cu un an, Swiatek pierdea finala turneului de la Madrid în fața Arynei Sabalenka, scor 3-6, 6-3, 3-6, însă poloneza susține că totul este diferit la această ediție și vrea să se folosească de experiența sa pentru a avansa cât mai mult.

”Mai e o cale lungă, fiecare turneu este diferit. Nu contează ce s-a întâmplat anul trecut. Cred că acel meci cu Sabalenka a fost meciul anului. Se joacă un tenis destul de bun aici. Vreau să mă folosesc de experiența acumulată aici anul trecut și să fac o treabă cât mai bună”, a mai spus Swiatek.

Swiatek after beating Cirstea in Madrid

“You were runner up last year & had a great match against the winner. The next step is only one.”

Iga: “Still a long way to go. Every tournament is a different story. It doesn’t really matter what happened last year. I think that match… pic.twitter.com/o1H0EJxTgw

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 27, 2024