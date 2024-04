FCSB a cucerit matematic titlul după ce a învins-o pe Farul, scor 2-1, în etapa a șaptea a play-off-ului Superligii. Cu un lot solid și cu decizii excelente în momente cheie, formația patronată de Gigi Becali și-a dominat total adversarele, care de multe ori anunțat apăsat că vor lua medaliile de aur în Superliga.

MM Stoica a dezvăluit secretul după ce FCSB a cucerit titlul în Superliga României

MM Stoica, managerul general de la FCSB, a fost întrebat sâmbătă seara care a fost secretul evoluției roș-albaștrilor în acest sezon, unul în care multe voci din fotbalul românesc pretindeau că CFR Cluj va câștiga la pas campionatul.

"Am avut un secret pe care nimeni nu l-a gândit, nu l-a simțit. Am avut antrenori, am văzut tot felul de vulpi care umblă după struguri care ziceau că Gigi face echipa. Am avut antrenori care au pregătit foarte bine toate meciurile. Nu Gigi a schimbat sistemul. De la pauza meciului cu CFR, echipa asta ajucat alt sistem și a făcut-o extraordinar", a declarat Mihai Stoica, la finalul meciului de pe Arena Națională.

FCSB a câştigat titlul de campioană a României la fotbal, sâmbătă seara, după ce a învins-o pe Farul Constanţa cu scorul de 2-1 (1-0), pe Arena Naţională din Capitală, în etapa a şaptea a fazei play-off a Superligii.''Roş-albaştrii'' aveau nevoie de un singur punct pentru a-şi asigura matematic titlul, cu trei etape înainte de finalul sezonului, dar au obţinut victoria.

FCSB e neînvinsă în play-off, având cinci victorii şi două egaluri. Gruparea bucureşteană nu mai câştigase titlul din 2015, de atunci având şapte clasări pe locul secund şi una pe locul cinci.