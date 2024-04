Primul jucător care e gata să plece de la Liverpool la finalul acestui sezon

Fundașul camerunez este unul dintre cei mai vechi jucători din lotul lui Jurgen Klopp. Evoluează pentru gruparea de pe Anfield din 2016, iar acum ar putea alege o nouă experiență.

Corriere dello Sport scrie că Matip este aproape de plecarea de la Liverpool, iar următoarea destinație din cariera sa ar putea fi Serie A, acolo unde este dorit de rivalele AS Roma și Lazio.

Rămâne de văzut ce va alege fundașul evaluat la opt milioane de euro de site-urile de specialitate. În iarnă, Matip s-a accidentat grav și va rata tot restul sezonului.

Câștigător de Premier League și Champions League cu Liverpool, Matip este născut la Bochum, în Germania, iar junioratul l-a făcut la Schalke 04, unde a fost promovat la prima echipă și unde a evoluat timp de șapte ani.

În 2016 s-a transferat gratis la Liverpool și a fost o piesă importantă în echipa „sudată” de Jurgen Klopp pe Anfield.

