Cum a reacționat Victor Angelescu după ce Daniel Niculae a fost pus sub acuzare de procurori

La scurt timp după ce informația a devenit publică, Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului a dezvăluit că în zilele următoare se va lua o decizie în privința lui Niculae.

"Nu putem să facem declarații, acum am aflat. Acum o oră am aflat, am citit ce s-a scris.

O să vorbim și vom anunța ce vom face mai departe. Nu pot să comentez mai mult", a spus Victor Angelescu, potrivit Sportpesurse.

Daniel Niculae, pus sub acuzare în dosarul materialelor pirotehnice

Preşedintele clubului Rapid, Daniel Niculae, a fost pus sub acuzare de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fiind acuzat că l-a plătit şi a ajutat pe liderul galeriei Rapid, Liviu Ungurean, zis "Bocciu", să achiziţioneze şi să introducă ilegal materiale pirotehnice pe stadioane în timpul desfăşurării meciurilor de fotbal.

Într-un comunicat remis vineri, Parchetul anunţă că a extins acţiunea penală faţă de doi inculpaţi, respectiv Liviu Ungurean şi Daniel Niculae, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de orice operaţiuni cu articole pirotehnice şi complicitate la această infracţiune.

"Bocciu" este acuzat că, în data de 14 martie 2024, a deţinut fără drept mai multe materiale pirotehnice în locuinţa sa, după cum urmează: 34 cutii inscripţionate "Triplex Stroboskop 90 Sek", cat. F2, a câte 3 buc. articole pirotehnice tip stroboscop fiecare - total 102 buc.; 1 buc. articol pirotehnic sub formă de cilindru, inscripţionat "Enigma Fireworks" - CACTUS RAIN; 31 buc. articole pirotehnice sub formă de cilindru, neinscripţionate, la exterior fiind din carton de culoare maro; 14 cutii a câte 10 buc. articole pirotehnice fiecare tip petarde luminoase inscripţionate "Pyro Boom 2 - Flash Banger - petardă luminoasă", cat. F4 - total 140 buc.; 23 buc. articole pirotehnice sub formă de cilindru, culoare verde, inscripţionate "Pirotecnica Manna" KL F2/NR REJ 2806-F2-001191; 6 buc. articole pirotehnice tip torţă, culoare albă, cu capace în laterale de culoare roşie şi verde, inscripţionate pe capace "FDF"; 14 buc. articole pirotehnice tip torţă, formă cilindrică, inscripţionate "Pirotecnica Manna - Torcia Manna", KL T1 NEC.

Daniel Niculae este acuzat că, în data de 27 ianuarie 2024, l-a sprijinit material şi moral pe liderul grupării (şi persoanele pe care acesta le controla din această calitate, inclusiv autorii neidentificaţi care au folosit materialele pirotehnice în contextul organizării unui meci de fotbal), sprijinul material oferit în calitatea sa de preşedinte al unui club de fotbal constând în oferirea unor sume de bani pentru achiziţionarea materialelor pirotehnice, fiind şi de acord ca persoanele neidentificate să folosească materialele pirotehnice, fără drept, în incinta stadionului în data de 27 ianuarie 2024 transmiţând acest acord liderului grupării, oferind astfel şi sprijin moral.