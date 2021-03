EXCLUSIV | Vom avea Parma Romena! Dupa evolutiile bune ale lui Mihaila si Man, Parma mai vrea un jucator roman

Daca va evita retrogradarea la finalul acestui sezon, formatia "gialloblu" va incerca crearea unui trio format din fotbalisti romani.

Valentin Mihaila (21 ani) a costat-o pe Parma 8.5 milioane de euro, fiind transferat de la CSU Craiova, in octombrie 2020. Debutul extremei stanga a fost intarziat de o pubalgie si de probleme musculare, dar romanul a ajuns deja la 12 partide jucate, 3 goluri marcate si 2 pase decisive. Pentru Dennis Man (22 ani), Parma a platit FCSB-ului 13 milioane de euro plus bonusuri, fiind transferat in ianuarie 2021. Extrema dreapta a prins 8 meciuri si dat o pasa decisiva. Cei doi pusti romani au avut evolutii foarte bune in 2021, fiind apreciati de antrenorul Roberto D'Aversa, de suporteri si de presa.

Perioada in care au primit mai multe minute de joc a concis cu victoria impotriva Romei, dar si cu dominarea adversarului in partidele cu Udinese, Spezia si Fiorentina, cand parmegianii au fost egalati de fiecare data si au pierdut victoria printre degete, fie dupa ce au condus cu doua goluri, fie in minutele de prelungire. Mihaila si Man i-au impresionat pe oficialii clubului emilian cu seriozitatea si evolutiile lor, dar si cu faptul ca au reusit sa inteleaga si sa vorbeasca limba italiana in doar cateva luni, iar patronul Kyle Krause considera deja ca bani au fost bine investiti in cei doi jucatori romani. In aceasta vara, Parma ar vrea sa mai aduca inca un jucator roman tanar, daca echipa reuseste sa ramana in Serie A, iar informatiile Sport.ro sunt ca acesta ar putea fi ales dintre Alexandru Cicaldau (23 ani) sau Razvan Marin (24 ani).

Fotbalistul Craiovei poate juca pe posturile de mijlocas central, mijlocas dreapta sau mijlocas central ofensiv, are deja peste 130 de meciuri jucate in Liga 1, a cucerit Cupa Romaniei cu oltenii si a facut pasul la nationala de seniori a Romaniei (10 selectii), dupa ce a fost om de baza la Euro U21 din 2019, cand reprezentativa de tineret a ajuns pana in semifinalele competitiei. Cicaldau a fost cumparat cu 1 milion de euro de la Viitorul, in 2018, este cotat la 5.5 milioane de euro, dar are o clauza de reziliere de 7 milioane de euro. In ultimii doi ani, mijlocasul a mai fost in atentia unor cluburi din Italia, precum Sampdoria, Sassuolo, Torino, Fiorentina, Bologna, Cagliari si Benevento, a mai fost curtat de Everton, Olympique Lyon, Lille si grupari din MLS, iar Gigi Becali s-a aratat dispus sa plateasca pentru el cea mai mare suma de transfer intre doua cluburi de Liga 1, mai mult decat dublu celor 3 milioane de euro platiti pentru Florinel Coman.

Marin a fost cumparat de Cagliari cu 10 milioane de euro de la Ajax Amsterdam, formatia olandeza platind 12.5 milioane de euro lui Liege, in iulie 2019. Acesta poate evolua in centrul linie mediene in orice asezare tactica, a mai fost legitimat la Viitorul si Standard Liege, are deja 25 de selectii si 2 goluri pentru "tricolori" si este considerat unul dintre liderii nationalei Romaniei pentru campania de calificare la CM 2022. In acest sezon, a evoluat in 29 de meciuri, a marcat 1 gol si a dat 3 pase decisive pentru Cagliari, a avut evolutii solide si a inceput sa fie monitorizat de AC Milan, Inter Milano si Lille, conform presei din Peninsula. El este cotat la 10 milioane de euro, dar Parma ar putea profita de posibila retrogradare a lui Cagliari si l-ar putea lua la jumatate de pret, echipa sarda aflandu-se in lupta pentru ramanerea in Serie A cu echipa lui Mihaila si Man, Crotone (Denis Dragus), Torino, Benevento, Spezia si Genoa.