Parma - AS Roma, LIVE TEXT de la ora 16:00 | Man si Mihaila sunt anuntati TITULARI! Echipele probabile

Parma joaca impotriva Romei, duminica, de la 16:00, intr-un meci al etapei a 27-a din campionatul italian. Echipa lui Man si Mihaila nu mai stie ce gust are victoria in Serie si vine dupa 17 etape consecutive fara sa castige un meci. Ultimul succes a fost pe 30 noiembrie 2020, 2-1 cu Genoa.

In ultimele 3 etape, echipa s-a mai reglat si a obtinut 3 puncte dupa egalurile cu: Spezia, 2-2, Udinese, 2-2, si Fiorentina 3-3. In ultimul meci, Mihaila a marcat pentru 3-2 cu fosta echipa a lui Adi Mutu, in minutul 90, dupa o faza inceputa de Dennis Man, dar Parma a fost egalata din cauza unui autogol al lui Simone Iacoponi.

Parma este pe locul 19 cu 16 puncte dupa 26 de etape jucate. Roma ocupa locul 5 in Serie A cu 50 de puncte acumulate. Publicatia Corriere dello Sport i-a anuntat titulari pe Man si Mihaila.

Echipele probabile:

Parma: Sepe - Conti, Osorio, Bruno Alves, Pezzella - Sohm, Brugman, Kurtic - Man, Brunetta, Mihaila

AS Roma: Pau Lopez - Mancini, Cristante, Ibanez - Bruno Peres, Diawara, Villar, Spinazzola - El Shaarawy, Pellegrini - Mayoral

