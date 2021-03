Parma s-a indragostit de Mihaila! Mesajul postat in limba romana dupa ce internationalul de tineret a reusit primul gol in Serie A

Valentin Mihaila a marcat in deplasarea de la Fiorentina, scor 3-3.

Dupa reusita romanului, contul oficial in engleza al Parmei a postat un un mesaj pe Twitter in limba romana.

"Isi deschide contul in Serie A", au scris italienii, in limba romana, dupa ce fostul jucator de la Craiova a spart gheata in campionatul intern.

???????? Își deschide contul în Serie A ⚽ ???????? Off the mark in Serie A ⚽#Mihaila #ForzaParma ???????? pic.twitter.com/hK2XK2qGOn — Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) March 8, 2021

Mihaila putea sa aduca Parmei cele 3 puncte dupa ce a inscris in minutul 88. Din pacate, Fiorentina a egalat in al patrulea minut al prelungirilor, dupa un autogol al oaspetilor, iar meciul s-a terminat 3-3. Mihaila a oferit si o pasa de gol la reusita de 2-2 a lui Kurtic.

In acest sezon, Valentin Mihaila a jucat 11 meciuri in tricoul Parmei. Romanul a inscris un gol si a oferit 2 pase decisive. Potrivit transfermarkt, el este cotat la 6 milioane de euro.