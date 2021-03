Alarma la Parma?! Italienii, ingrijorati de Mihaila dupa meciul cu Inter. Ce se intampla cu Man, dupa ce a fost schimbat la pauza

Parma a jucat cu liderul din Serie A in ultima etapa si a pierdut 1-2.

Inter s-a impus prin dubla lui Alexis Sanchez, in timp ce Hernani a inscris singurul gol al echipei lui Roberto D'Aversa.

Dennis Man a fost titular in premiera pentru Parma, iar prestatia sa din prima repriza s-a ridicat la nivelul asteptarilor, presa din Italia laudandu-l pentru activitatea din teren. Cu toate astea, fostul jucator de la FCSB a starnit ingrijorari dupa ce a fost schimbat la pauza, dupa ce a acuzat in repetate randuri stari de ameteala.

Man s-a ciocnit cu Bastoni in timpul meciului, cerand de trei ori interventia medicului. La pauza, antrenorul a decis sa nu mai riste si l-a trimis in teren pe Mihaila in locul sau.

ParmaLive anunta ca Man nu o sa aiba probleme sa se intoarca pe teren cu Fiorentina, in urmatoarea etapa: "Nu ar trebui sa existe probleme in cazul lui Man, in ciuda faptului ca iesit devreme din meciul cu nerazzurii".

Cu toate astea, Mihaila este cel care starneste ingrijorare la Parma. Jucatorul adus in toamna de la Craiova urmeaza sa 'fie evaluat' inainte de meciul cu Fiorentina, "dupa ce a parut putin obosit", anunta sursa citata.