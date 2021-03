Cum ar putea prinde Morutan un transfer la o echipa de top din Europa! "Atunci suma poate sa fie apropiata de cea a lui Dennis Man!"

Olimpiu Morutan este urmatorul jucator pe care Gigi Becali viseaza sa incaseze milioane de euro.

Marius Croitorul isi cunoaste foarte bine fostul jucator si a dezvaluit cum poate ajunge jucatorul lui Gigi Becali la o echipa puternica din Europa. Antrenorul lui FC Botosani considera ca Morutan nu este pregatit sa faca pasul catre o echipa mare, deoarece abia ce a reusit sa se impuna in primul 11 al FCSB-ului.

Croitoru sustine ca Olimpiu Moritan trebuie sa aiba meciuri in cupele europene, sa faca parte din lotul nationalei pentru Jocurile Olimpice, si sa castige titlul cu echipa lui Toni Petrea pentru ca pretul de transfer sa fie apropiat de cel al lui Dennis Man.

"Botosani nu vinde jucatori doar la FCSB, ci si la Universitatea Craiova si CFR Cluj. Avem in jur de 10-12 jucatori dati la aceste echipe, iar asta inseamna ca la Botosani se lucreaza serios, bine, iar rodul acestei munci se vede cand echipele isi indreapta atentia catre clubul nostru.

Ca sa poti sa te transferi intr-un campionat puternic trebuie sa ai meciuri internationale. Meciurile internationale iti arata valoare. Eu cred ca ar trebui sa mai ramana un an, sa joace meci de meci pentru ca abia de anul asta s-a impus ca titular. Intr-un campionat puternic adversarii pot fi mult mai puternici decat ce intalneste in Romania.

E un jucator care mie imi place foarte mult, dar FCSB are in lot mai multi jucatori care pot sa joace in campionate puternice. Sunt campionate care pot oferi sumele acestea, dar este important ca pretul cerut sa fie si cel primit. Vinzi cu cat ofera clubul respectiv, nu cu cat iti doresti. Daca joaca meciuri internationale, daca joaca la JO si castiga campionatul, atunci suma poate sa fie apropiata de cea a lui Dennis Man", a spus Marius Croitoru pentru ProSport.