"Foarte intense primele minute ale romanului!" Man, laudat in Italia dupa primul meci ca TITULAR la Parma! Ce note au primit cei doi romani si ce au scris italienii de Mihaila

Parma a pierdut inca un meci, de aceasta data cu liderul Inter, pe teren propriu, 1-2.

Dennis Man a fost titular pentru prima data pentru Parma de cand s-a transferat. Extrema a facut o prima repriza buna, insa a fost schimbat la pauza, dupa ce a acuzat stari de ameteala in urma unei intrari dure a lui Barella.

Fostul jucator al FCSB-ului a avut si o ocazie inainte de pauza, cand a reluat cu capul pe langa poarta lui Handanovic.

In locul sau a intrat Valentin Mihaila, care insa nu a reusit sa isi faca prezenta simtita pe teren, la fel cum reusise in etapele trecute.

Tuttomercatoweb.com l-a notat pe Dennis Man cu 6, a doua cea mai buna nota din echipa Parmei, in timp ce Mihaila a primit 5.5 pentru prestatia din meciul cu Inter.

Man a fost laudat de italieni pentru jocul facut in prima repriza: "Foarte intense primele 20 de minute ale romanului la primul sau meci ca titular in Serie A! Sacrificiul si imprevizibilitatea, cu care a pus-o pe Inter in dificultate la reluari. O cadere violenta si o lovitura la cap il fac sa isi piarda din luciditate, obligand schimbarea la pauza".

In cazul lui Mihaila, romanul adus in toamna de la Craiova nu a mai fost laudat: "A atacat cu capul in pamant, inercand sa rezolve totul singur. Nu a fost prea bine si s-a vazut in lipsa de claritate a alegerilor".