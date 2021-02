Planuri mari pentru patronul Parmei! Ce vrea sa faca indiferent daca echipa lui Dennis Man si Valentin Mihaila va retrograda

Parma este in pericol de retrogradare din Serie A.

Echipa la care au ajuns in acest sezon Valentin Mihaila si Dennis Man este pe locul 19 in clasamentul din campionatul italian. In ciuda pericolului de retrogradare, patronul Kyle Krause are planuri mari.

Americanul a anuntat ca vrea sa inceapa renovarea arenei 'Ennio Tardini' si ca va continua sa investeasca in club indiferent daca baietii reusesc sa ramana in Serie A sau nu.

"Pasiunea pentru acest club se transmite din generatie in generatie. Avem niste probleme in plan sportiv, dar muncim din greu ca sa redresam situatia.

Vreau sa spun cat se poate de clar, vom renova stadionul indiferent de locul pe care vom termina acest sezon. Stadionul Ennio Tardini este emblematic, renovarea sa ar aduce un plus urias intregului oras.

Este foarte important pentru mine ca am reusit sa discut cu reprezentantii municipalitatii si cu primarul. Am confirmat din nou ca avem aici un proiect pe termen lung, nu vom renunta", a declarat Krause, potrivit Parma Today.

In cel mai recent meci din campionat, Parma a remizat, scor 2-2, cu Udinese. In urmatoarea etapa, Man, Mihaila si coechipierii lor vor infrunta Spezia, in deplasare, sambata, de la ora 16:00.