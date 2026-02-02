VIDEO EXCLUSIV Gata cu ghinioanele: aparat de servit ași, Sorana Cîrstea câștigă primul meci la Transylvania Open. Cui i-a dedicat victoria

Gata cu ghinioanele: aparat de servit ași, Sorana Cîrstea câștigă primul meci la Transylvania Open. Cui i-a dedicat victoria Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile Transylvania Open 2026, competiție transmisă de VOYO și Pro Arena.

Transylvania OpenSorana CirsteaTransylvania Open 2026Tenis WTA
La a treia participare în Openul Transilvaniei, Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a reușit să deschidă ceea ce poate deveni un șir memorabil de victorii.

Longeviva jucătoare de tenis din țara noastră a învins-o în runda inaugurală pe Kamilla Rakhimova (93 WTA), scor 6-4, 6-4, într-o partidă în care a servit nu mai puțin de paisprezece ași.

Sorana Cîrstea la Transylvania Open 2026, episodul 1: 14 ași într-un meci de 100 de minute

Într-un duel în care a știut că Rakhimova e capabilă de retururi incomode și un joc de pe linia de fund care să pună probleme, Cîrstea și-a propus și a reușit să scurteze mai multe game-uri prin așii serviți.

S-a scutit de efort inutil și a ajuns fără set pierdut în optimile de finală, unde va avea meci cu o fostă semifinalistă la Roland Garros, Tamara Zidansek (153 WTA) din Slovenia, aceasta din urmă trecând în primul tur de o conațională, Veronika Erjavec (103 WTA), scor 6-1, 6-4.

Sorana Cîrstea

Cîrstea: „Mă bucur că mai rămân la Cluj.”

Imediat după meci, Sorana Cîrstea a admis că se bucură mult pentru prima victorie obținută la Cluj, după înfrângerile cu Eva Lys și Marina Stakusic, suferite în primele tururi ale edițiilor din 2023 și 2025.

„Ați fost absolut minunați și vă mulțumesc că ați stat până la această oră. După cum știți, acesta este ultimul meu an în circuit, și dacă voi lua ceva cu mine pentru tot restul vieții sunt aceste momente și acest sprijin al dumneavoastră,” au fost cuvintele prin care Sorana Cîrstea emoționat publicul clujean, care a încurajat-o energic.

„Îmi doresc să stau cât mai mult pe teren, să joc, să câștig cât mai multe meciuri. O săptămână frumoasă aici ar fi încununarea tuturor anilor de tenis. Chiar dacă e ultimul an, simt că am multe lucruri de îmbunătățit, am multe obiective, am în continuare ambiție și simt că sunt competitivă.

Pentru mine, să fiu competitivă la această vârstă e cel mai frumos cadou,” a punctat Sorana Cîrstea, în interviul oferit fostei colege din echipa națională, Raluca Olaru.

Sorana Cîrstea declara înainte de turneu că vrea să câștige trofeul

„Știu că voi avea lacrimi în ochi, însă vor fi lacrimi de bucurie. Sunt extrem de recunoscătoare pentru ce mi-a oferit acest sport.

Îmi doresc să câștig, acesta ar fi idealul. Ar încununa cariera frumoasă și longevivă pe care am avut-o,” a declarat Sorana Cîrstea, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Amintindu-și de faimoasa îmbrățișare pe care fanii tenisului au putut să o vadă între Simona Halep și Sorana Cîrstea, anul trecut, când fostul număr 1 WTA s-a retras din tenis, Sorana Cîrstea a adăugat:

„Normal că m-a afectat retragerea Simonei, am copilărit împreună, ne știm de la 7-8 ani. Am simțit că o parte din mine s-a retras,” a precizat Sorana Cîrstea.

