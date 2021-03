"Asa rasplateste increderea pe care a primit-o!" Tatal lui Valentin Mihaila, dupa golul inscris cu AS Roma! Ce spune despre convocarea la nationala lui Radoi

Valentin Mihaila a inscris al doilea sau gol in Serie A, in meciul contra celor de la AS Roma.

Tatal fotbalistului a declarat dupa meci ca este foarte bucuros de reusita fiului sau si de faptul ca Parma arata mai bine in incercarea de a se salva de la retrogradare.

Marian Mihaila a spus si ca este fericit ca fiul sau a fost chemat la natonala de seniori de catre Mirel Radoi, pentru meciurile din debutul preliminariilor Campionatului Mondial din 2022.

"Am stat cu sufletul la gura, va dati seama, dupa ceea ce s-a intamplat in ultimele meciuri. Am vazut meciul in familie, acasa. Ma bucur foarte mult pentru Vali! Daca va primi minute, va progresa. Eu sper ca Parma sa scape de retrogradare, dar le trebuie cateva meciuri castigate, sa lege niste victorii.

Este un sentiment foarte frumos cand da Vali gol si ma bucur foarte mult. A primit incredere si rasplateste cu evolutii bune. Am vazut si eu selectiile la echipa nationala. Ma bucur ca va avea sansa sa debuteze acolo

Nu vreau sa fiu subiectiv, insa dupa ce a aratat in ultima vreme, cred ca merita sa fie acolo. Mirel Radoi este cel care decide ce se va intampla. Imi doresc ca Vali sa joace in Germania", a declarat Marian Mihaila, potrivit Fanatik.

Parma a castigat cu 2-0 meciul cu AS Roma si a acumulat 19 puncte, fiind la 3 puncte de Cagliari, care ocupa primul loc care scapa de retrogradare.

In urmatoarea etapa din Serie A, echipa lui Mihaila si Man va primi vizita celor de la Genoa, vineri, de la ora 21:45.