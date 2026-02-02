FCSB a rezolvat transferul lui Joao Paulo de la Oțelul Galați și acesta va fi al treilea transfer al campioanei României.



MM Stoica a explicat de ce Joao Paulo a plecat de la Sheriff



MM Stoica a vorbit despre transferul făcut de FCSB de la Oțelul Galați și a a explicat motivul pentru care mijlocașul care poate evolua și în fundaș lateral a ales să vină la Galați după ce a jucat la Sheriff Tiraspol.

Oficialul lui FCSB a dezvăluit motivul pentru care fotbalistul de 27 de ani a ales să semneze în Superliga.

„Îl ştiam de la Sheriff, unde a jucat ca mijlocaş central şi atacant lateral dreapta, un jucător de picior stâng. Chiar nu mă aşteptam ca el să fie lăsat liber de Sheriff şi să ajungă la Galaţi, dar mi s-a explicat despre ce e vorba.

Avea un salariu la Oţelul foarte mare, neaşteptat de mare. La echipa naţională joacă fundaş stânga. L-am întrebat care este poziţia pe care o preferă.

Există jucători polivalenţi, cu avantaje şi dezavantaje. Avantajul e că mereu iei în lot un jucător ca să-ţi acopere mai multe poziţii, dezavantajul e că niciodată nu ştii exact care este poziţia lui.

Poziţia lui preferată este de număr 8. (n.r. asta ţi-a zis?) Da. În principiu, acolo a fost adus (n.r. la mijloc), pentru că au plecat Şut, Edjouma. Au venit acolo Ofri Arad şi Joao Paulo. Chiar e un jucător bun”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.



Joao Paulo are 27 de ani și poate evolua și pe postul de mijlocaș ofensiv, dar și pe postul de fundaș stânga, pe lângă cel obișnuit, de mijlocaș la închidere.



Pe Paulo, Oțelul l-a luat gratis de la Sheriff Tiraspol vara trecută. În actuala stagiune, fotbalistul a bifat 20 de apariții în campionat pentru gălățeni și a înscris un gol și a oferit trei pase decisive.



FCSB, în perioada de mercato din iarnă



Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)



Veniri - Ofri Arad (Kairat Almaty / 400.000 de euro), Andre Duarte (Ujpest / liber de contract)



Reveniri după împrumuturi - David Popa (Poli Iași), Matyas Laszlo (ASA Tg. Mureș)



Plecări - Adrian Șut (Al Ain / 2 milioane de euro), Denis Alibec (Farul / gratis), David Kiki (Farul / gratis), Malcom Edjouma (contract terminat), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia / împrumutat), Robert Necșulescu (Chindia / împrumutat)

