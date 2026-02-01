Ce au spus englezii despre Radu Drăgușin după meciul cu Manchester City: „Este corect că a jucat doar șase minute”

Ce au spus englezii despre Radu Drăgușin după meciul cu Manchester City: „Este corect că a jucat doar șase minute” Stranieri
Evoluția lui Radu Drăgușin din remiza cu Manchester City a fost analizată de specialiștii englezi.

Tottenham a remizat, scor 2-2, cu Manchester City, acasă, într-un meci din runda a 24-a din de Premier League.

Radu Drăgușin a fost titularizat de Thomas Frank în apărarea lui Spurs pentru derby-ul cu „cetățenii”.

Specialistul englez l-a făcut praf pe Radu Drăgușin: „Este corect că a jucat doar șase minute”

Fundașul român a avut erori la ambele goluri marcate de echipa lui Pep Guradiola. 

La reușita lui Rayan Cherki, Drăgușin nu a reușit să îl blocheze la timp pe mijlocașul francez și acesta a marcat de lângă el. La golul doi, Fundașul lui Tottenham a pasat eronat și a pus-o pe Manchester City pe contraatac.

Analistul englez Sam Blitz l-a făcut praf pe Radu Drăgușin după greșeala de la reușita lui Semenyo și a subliniat că a înțeles motivul pentru care jucătorul român a evoluat atât de puțin în acest sezon. 

„Drăgușin a părut lipsit de viteză și de ritm în defensivă. Este corect că a jucat doar șase minute în Premier League înainte de acest meci, iar greșeala comisă rezumă perfect situația”, a adăugat Sam Blitz, analist Sky Sports.

Fostul jucător de la Manchester City, Micah Richards a scos în evidență faptul că la golul prin care „cetățenii” au deschis scorul apărătorul român ar fi putut face mai mult.

„Când vezi că Cherki ajunge acolo, știi că urmează să încerce un dribbling. Nici măcar nu trebuie să facă prea multe. Nimeni nu pune niciun fel de presiune. Radu Drăgușin nu face destul, nici Romero. Ei doar fac pași în spate. Este o lovitură bună.

(N.r. Despre golul doi) Este o minge simplă. Trebuia să fie o degajare. Greșelile individuale costă. Nu poți face asta. Drăgușin nu se descurcă cu Cherki în situații de unu la unu”, a explicat Micah Richards, fost jucător al lui Manchester City.

Fundașul român este cotat la 22 de milioane de euro, conform site-ul de specialitate Transfermarkt.com.

Rezumat | Tottenham - Manchester City 2-2

