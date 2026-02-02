VIDEO EXCLUSIV „Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open

„Romgleză" à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
Marcu Czentye
Emma Răducanu, pentru a doua oară participantă la Transylvania Open, competiție transmisă exclusiv de VOYO și Pro Arena.

Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) a avut emoții doar în setul secund al meciului cu belgianca Greet Minnen, desfășurat în runda inaugurală a Openului Transilvaniei.

Favorită principală în turneu, Răducanu s-a impus cu 6-0, 6-4, în doar șaptezeci de minute de joc.

Emma Răducanu, declarație savuroasă la Cluj-Napoca: „Abia aștept să joc... Wednesday.”

Relaxată și bucuroasă că a reușit să fie ofensivă în meci, Emma Răducanu a încheiat confruntarea fără să piardă vreun game pe propria servă.

„Sunt foarte mulțumită, cred că am făcut un meci grozav, am servit bine și am fost agresivă. Publicul a fost minunat încă de la început, vreau să le mulțumesc,” a început Emma Răducanu, în limba engleză.

Răducanu, victorie convingătoare în runda inaugurală

Revenită la Cluj-Napoca după cinci ani, fosta câștigătoare a Openului American a fost invitată de Raluca Olaru să își exerseze limba română, în finalul interviului oferit pe teren.

„Româna mea a ruginit, a trecut ceva de când nu am mai vorbit-o,” a început Emma Răducanu în engleză, după care a continuat, brusc, în română. „Vreau să vă mulțumim mult pentru suportul de astăzi. Mi-a plăcut foarte mult să joc aici și abia aștept să joc... Wednesday,” a adăugat Emma Răducanu, amuzând publicul și surprinzând-o plăcut pe Simona Halep.

Emmei Răducanu îi place sinceritatea românilor: „Ne lipsește asta în vest.”

Într-un interviu acordat exclusiv pentru PRO TV și Sport.ro, Emma Răducanu a dezvăluit că Simona Halep a fost idolul copilăriei sale.

„Simona a fost idolul copilăriei mele. Nu era neapărat cea mai puternică sau cea mai înaltă, dar a reușit să domine tenisul mulți ani. Nu am vorbit niciodată cu ea, dar sper să o întâlnesc,” a mărturisit Emma Răducanu, care a punctat că ar întreba-o pe Simona Halep cum s-a descurcat împotriva jucătoarelor cu servicii puternice și lovituri năprasnice.

„Mă simt româncă. Înțeleg tot ce se vorbește în jurul meu, așa că nu mă vorbiți urât.”

„Când vin aici și aud cuvinte în limba română, îmi amintesc de umorul cu care am crescut. E frumos. Glumele românilor înseamnă a lua pe cineva peste picior, iar asta e văzut ca un act de iubire. Asta am învățat de la tata. E foarte frumos aici,” a spus Emma Răducanu, despre relația sa cu România.

„Cel mai mult în România îmi place sinceritatea oamenilor, poate că asta ne lipsește în vest. Oamenii sunt foarte direcți, nu îmi place să fiu periată,” a afirmat Emma Răducanu.

