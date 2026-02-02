Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) a avut emoții doar în setul secund al meciului cu belgianca Greet Minnen, desfășurat în runda inaugurală a Openului Transilvaniei.

Favorită principală în turneu, Răducanu s-a impus cu 6-0, 6-4, în doar șaptezeci de minute de joc.

Emma Răducanu, declarație savuroasă la Cluj-Napoca: „Abia aștept să joc... Wednesday.”

Relaxată și bucuroasă că a reușit să fie ofensivă în meci, Emma Răducanu a încheiat confruntarea fără să piardă vreun game pe propria servă.

„Sunt foarte mulțumită, cred că am făcut un meci grozav, am servit bine și am fost agresivă. Publicul a fost minunat încă de la început, vreau să le mulțumesc,” a început Emma Răducanu, în limba engleză.

Răducanu, victorie convingătoare în runda inaugurală

Revenită la Cluj-Napoca după cinci ani, fosta câștigătoare a Openului American a fost invitată de Raluca Olaru să își exerseze limba română, în finalul interviului oferit pe teren.

„Româna mea a ruginit, a trecut ceva de când nu am mai vorbit-o,” a început Emma Răducanu în engleză, după care a continuat, brusc, în română. „Vreau să vă mulțumim mult pentru suportul de astăzi. Mi-a plăcut foarte mult să joc aici și abia aștept să joc... Wednesday,” a adăugat Emma Răducanu, amuzând publicul și surprinzând-o plăcut pe Simona Halep.

