A star is born! Mihaila, TOT mai important pentru Parma: straluceste tot mai tare, desi echipa se lupta la retrogradare! Ce a reusit cu Spezia

Vali Mihaila (21 de ani) devine un jucator de baza pentru Parma, care se zbate sa scape de la retrogradarea in Serie B.

In ciuda contextului dificil, in jocul lui Mihaila apar tot mai multe realizari. Folosit extrema stanga, Mihaila se remarca la fiecare prezenta in tricoul echipei aflate acum pe locul 15 in Serie A. Parma e la 5 puncte de salvare. In ultimele doua etape, a condus cu 2-0 in fata lui Udinese, apoi a Speziei, dar a fost egalata pana la final. Titular in ambele jocuri, Mihaila a jucat cate 79 de minute in fiecare dintre meciuri.

Cu Spezia, indicele whoscored arata ca a fost al doilea cel mai bun fotbalist de la Parma, dupa Karamoh, marcatorul unuia dintre goluri. Concret, cifrele lui Mihaila demonstreaza implicarea romanului pe faza ofensiva. Fostul jucator al Craiovei a avut doua suturi cu Spezia: unul a prins cadrul, iar altul a fost blocat.

Mihaila a reusit 4 driblinguri dintr-un total de 5 incercate. A pierdut balonul o singura data si a dat doua pase considerate cheie de statisticienii whoscored. Indicele sau general e 7,4, al doilea (dupa Karamoh - 8,5) de la Parma si al 4-lea la general in meci! Mihaila a atins balonul de 28 de ori in cele 79 de minute pe care le-a jucat, fata de 30, cate mingi a jucat contra lui Udinese.

Etapa trecuta a pasat, insa, mai bine (83% fata de doar 57%), dar a driblat mai slab: n-a trecut nici macar o data de adversari in duel direct.

Mihaila are 8 aparitii de Serie A in acest sezon, doua ca titular, adica fix ultimele doua partide ale Parmei. Man inca n-a inceput niciun joc in echipa de start a Parmei. Are 5 prezente in Serie A, toate din postura de rezerva. Cel mai mult a jucat la 0-3 cu Bologna, o repriza, pe 7 februarie.