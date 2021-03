"Cand a intrat pe teren, si-a facut simtita prezenta!" Ce se va intampla cu Valentin Mihaila daca Parma nu va reusi sa evite retrogradarea

Valentin Mihaila a fost in atentia presei internationale dupa golul reusit in Serie A, in meciul din weekend.

Fostul jucator al Universitatii Craiova a fost cel mai bun de pe teren in meciul cu Fiorentina, insa golul sau nu a fost suficient pentru a aduce victoria Parmei, care se afla in pericol de retrogradare.

Presedintele oltenilor, Sorin Cartu, este de parere ca Mihaila nu va avea de suferit in Italia, chiar daca echipa va ajunge in Serie B.

"El a intrat cu Fiorentina, ca a dat Parma 8 milioane de euro pe el? Pai nu conteaza ca ai dat bani pe un jucator. Omul are filozofia lui acolo. Mihaila, cand a intrat, si-a facut simtita prezenta. Lumea l-a imbratisat imediat. Lumea de acolo, ziaristii au vazut ce valoare are. Credeti ca pe ei i-au interesat ca au dat 8 milioane pe el, daca nu joaca?

El a intrat si si-a scos in evidenta calitatile. Poate sa fie obiectul unui alt transfer in Serie A, in vara, daca Parma retrogradeaza. Nu la Inter sau Juventus, pentru ca nici pentru el nu ar fi bine. Sa mearga la o echipa la care sa joace, la Verona, Bologna, de exemplu, pentru ca poate sa joace. La Milan, la Inter, nu poate sa faca fata deocamdata.

Parma are un lot slabut, dar pe dezvoltarea atacului merge bine. Dar in defensiva echipa e slaba. Ai 2-0 si primesti doua goluri. Te egaleaza, te inving adversarele dupa ce conduci cu goluri diferenta.

La ultima faza, cu Fiorentina, trebuia sa isi dea seama fundasul care si-a dat autogol ca asa va centra adversarul, sa se pozitioneze cumva, sa respinga, nu sa il loveasca balonul si sa isi dea autogol", a declarat Sorin Cartu, potrivit LookSport.

Parma este penultima in Serie A, cu 16 puncte acumulate dupa 26 de meciuri, fiind la 6 puncte de ultimul loc care asigura scaparea de retrogradare.

In urmatoarea runda a campionatului italian, Parma va juca duminica, de la ora 16:00, in compania celor de la AS Roma.