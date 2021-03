"Trebuie sa fim mandri ca reprezinta Romania la cel mai inalt nivel!" Ce antrenor din Liga 1 pariaza pe Dennis Man si Valentin Mihaila

Valentin Mihaila si Dennis Man au ajuns in acest sezon la Parma, in Serie A.

Marius Croitoru a comentat transferurile celor doi fotbalisti romani si a vorbit despre evolutiile lor in tricoul Parmei. Antrenorul celor de la FC Botosani este de parere ca stilul de joc al italienilor i se potriveste mai bine lui Mihaila, in timp ce Man are nevoie de un pic mai mult timp pentru a se adapta, transferul lui realizandu-se la finalul lunii ianuarie.

"Sunt profiluri diferite de jucatori. Unul e de explozie, altul e mai mult cu mingea. Stilul de joc il avantajeaza mai mult pe Mihaila, dar sunt doi jucatori de care trebuie sa fim mandri pentru ca reprezinta Romania la cel mai inalt nivel. Au nevoie de timp si de sprijin.

Eu cred ca se vor adapta foarte bine. E important si ce se intampla la Parma. Una e sa joci la o echipa care se lupta pentru salvarea de la retrogradare si alta e cand este la mijlocul clasamentului. Nu cred ca aceste transferuri pot fi esecuri. Mihaila joaca foarte bine, iar Man mai are nevoie de timp", a declarat Marius Croitoru, potrivit ProSport.

Valentin Mihaila are 9 aparitii in tricoul Parmei, reusind un gol si un assist, in timp ce Dennis Man a jucat pana acum in total 91 de minute in Serie A, in 5 meciuri.