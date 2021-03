"Nu l-au luat pe Man si au zis ca se salveaza!" Transferul lui Man la Parma, comentat de Victor Becali! Ce a spus despre sansele ca echipa sa retrogradeze

Dennis Man (22 ani) s-a transferat la Parma Calcio in iarna, in schimbul sumei de 13 milioane de euro.

Fotbalistul roman a devenit cel mai scump jucator vandut din Liga 1, insa nu a reusit deocamdata sa se remarce in tricoul noii sale echipe. Parma se lupta sa se salveze de la retrogradare, desi sansele clubului devin tot mai mici cu fiecare etapa.

Fara victorie de 16 meciuri, echipa lui Man si Mihaila se afla pe penultimul loc in Serie A, cu doar 15 puncte obtinute in 24 de meciuri jucate.

Dennis Man a strans doar 90 de minute in cinci meciuri pentru Parma, in care nu a reusit insa sa se faca remarcat. Cu toate astea, Victor Becali a declarat ca italienii nu l-au transferat pe Man cu scopul sa salveze echipa, ci pentru perspectiva pe care acesta o ofera.

"Lui Dennis Man ii trebuie ceva timp. Oamenii cand au facut o astfel de achizitie nu s-au gandit ca vine Man, a intrat si gata...ii trebuie timp sa se acomodeze. Ii trebuie putin timp.

Nu l-au luat pe Man si au zis ca se salveaza. L-au luat, gandesc in perspectiva, asta e politica clubului, sa ia jucatori tineri, sa creasca. Sigur ca este o diferenta intre fotbalul nostru si al lor.

Mihaila a avut perioada aia cu pubalgia, a trecut si acum joaca. Sunt convins ca si cu Man se va intampla la fel, fara niciun fel de problema.

A jucat si Hagi in Divizia B, au jucat jucatori si la Juve cand au fost in a doua liga. Clubul va lua o hotarare, in raport cu ce isi doresc si jucatorii. Ei inca mai spera, nu este deloc usor", a spus Victor Becali pentru Gazeta Sporturilor.