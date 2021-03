Fiorentina - Parma, LIVE TEXT de la 16:00 | Mihaila, anuntat TITULAR de presa din Italia! Louis Munteanu, convocat la echipa mare a Fiorentinei | Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Fiorentina si Parma pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Parma se deplaseaza la Fiorentina pentru etapa cu numarul douazeci si sase din campionat. Situatia de la echipa lui D'Aversa ramane critica, Parma e pe penultimul loc cu 15 puncte in 25 de meciuri, ultima victorie obtinuta fiind in luna noiembrie a anului trecut.

Parma vine dupa esecul cu Inter din etapa trecuta, meci in care Dennis Man a fost titular in premiera. Romanul a fost schimbat la pauza, dupa ce a acuzat stari de ameteala dupa o ciocnire cu Bastoni, insa prestatia sa din prima repriza a fost laudata. Mihaila a intrat in locul lui Man, insa fara vreo performanta notabila.

Cu toate astea, presa din Italia il anunta din nou titular pe Valentin Mihaila in detrimentul lui Man pentru meciul cu Fiorentina.

De cealalta parte, Louis Munteanu, atacantul luat de Fiorentina de la Viitorul, care a reusit o dubla in ultimul meci de la juniori, a fost convocat pentru meciul cu Parma. Fiorentina vine dupa doua esecuri consecutive.

Echipele probabile:

Fiorentina: Dragowski - Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta - Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura (Borja Valero), Biraghi - Eydderic - Vlahovic.

Parma: Sepe - Laurini, Bani, Osorio, Pezzella - Hernani, Brugman, Kurtic - Karamoh, Kucka, Mihaila