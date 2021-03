Mihaila si Man, vedete in Gazzetta dello Sport dupa ce au distrus Roma: "Romanii la putere. Ei au facut diferenta. Roma n-au putut sa-i prinda. Man si Mihaila i-au dat aripi Parmei"

Gazzetta dello Sport a comentat pe larg victoria Parmei cu Roma si a subliniat importanta romanilor Mihaila si Man pentru rezultatul mare obtinut in cursa de evitare a retrogradarii.

Parma a castigat dupa 3 luni si jumatate in Serie A. Iar Gazzetta dello Sport a scris dupa meci ca romanii au facut diferenta pe Tardini. Man i-a pasat lui Mihaila pentru golul de 1-0, apoi putea sa dubleze el avantajul din pasa fostului fotbalist al Craiovei, dar a ratat din 5 metri.

Daca ParmaLive le-a acordat notele cele mai mari in analiza jocului, jurnalistii Gazzetta dello Sport au subliniat la randul lor importanta 'dinamitelor' din atacul Parmei.



"Romanii la putere. Victoria poate fi evaluata in aur de Parma. Cei doi atacanti laterali, Man si Mihaila, n-au putut fi prinsi de nimeni in cea mai mare parte a meciului si i-au dat Parmei aripi. Sprinturi, calitate in joc, patrunderi in atac si pe spatiile libere.

Cei doi romani au facut diferenta intr-o mare parte din meci, cu Mihaila deschizand scorul. Pentru Roma, o partida de uitat de la un capat la celalalt. Posesie sterila, idei confuze si putine, cautare de spatii sterile. Echipa de nerecunsocut, probabil si din cauza efortului depus in Europa League. Parma a castigat dupa 17 meciuri", a notat Gazzetta dello Sport.