"A fost aproape sa faca de ras apararea lui Inter!" Man, analizat de italieni la primul meci ca TITULAR pentru Parma! Ce au scris dupa SOCUL cu liderul din Serie A

Dennis Man (22 ani) a fost pentru prima data titular la Parma!

Roberto D'Aversa l-a bagat pe Dennis Man titular chiar in socul cu liderul din Serie A, Inter! Echipa lui Conte s-a impus cu 2-1 in fata Parmei, care nu a mai castigat un meci din luna noiembrie.

Cu evolutii modeste in meciurile trecute in care a jucat, Dennis Man a impresionat in prima repriza cu Inter. Romanul a fost activ pe teren, insa a avut ghinion dupa o ciocnire cu Bastoni si a fost schimbat la pauza, dupa ce a acuzat in repetate randuri stari de ameteala.

Man a fost aproape sa inscrie inainte de finalul primei reprize, dupa ce Kurtic i-a centrat in careu, iar extrema a trimis cu capul pe langa poarta lui Handanovic.

Pentru prestatia din meciul cu Inter, Man a primit nota 6 din partea ParmaLive, a doua cea mai mare nota din echipa Parmei, care acum a analizat in detaliu jocul romanului, laudand evolutia sa.

"Adaptarea lui Man continua: prestatie buna cu Inter si alte minute in picioare!

Pe teren pentru 45 de minute, antrenorul D'Aversa urmareste sa il faca pe Man un jucator important. Nascut in 1998, Dennis Man isi continua adaptarea la realitatea italiana dupa cele 14 goluri inscrise in prima parte a sezonului in Romania.

Impotriva lui Inter a fost aproape de gol. In prima repriza, a fost aproape sa faca de ras apararea lui Inter cu una dintre patrunderile sale, insa fara consecinte. Mereu activ si in mijlocul actiunii, ajuta la noua fata a echipei. A strans 136 de minute pana acum, insa nu vor fi ultimele minute jucate", scriu italienii.