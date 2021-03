"Sa vorbeasca cineva cu el, sa ii spuna asta!" Explicatia lui Ilie Dumitrescu pentru situatia lui Man la Parma! Care ar fi solutia pentru fotbalistul roman

Dennis Man (22 ani) s-a transferat la Parma la inceputul lunii februarie.

Fotbalistul roman a devenit cel mai scump jucator vandut din istoria Ligii 1, dupa ce Parma a platit 13 milioane de euro in schimbul sau. Desi a fost si cel mai scump transfer facut de italieni in iarna, Man nu a reusit inca sa se ridice la nivelul asteptarilor.

Extrema are deja 5 meciuri in tricoul Parmei, insa in fiecare dintre ele a intrat din postura de rezerva, fara sa reuseasca sa se faca remarcat

Ilie Dumitrescu a analizat prestatiile lui Dennis Man din Serie A si a dezvaluit ca jucatorul trebuie sa se adapteze stilului italian. Totodata, analistul sportiv a declarat ca lui Man trebuie sa i se explice ca are un anumit statut.

"Ai nevoie sa te acomodezi la campionat, Mihaila a stat atat de mult pentru ca a fost accidentat. Lui Man trebuie sa i se dea minute pentru a lua contact cu ritmul competitiei, sa ia pulsul campionatului.

La meciul cu Udinese se vedea o diferenta de personalitate intre Mihaila si Man. Mihaila intra in adversar, Man juca in lateral ca sa nu greseasca. Trebuie sa vorbeasca cineva cu Man, sa-i explice cineva ca are un statut. Nu-l bagau pe Man 15-20 minute daca nu avea un nivel bun de pregatire, mai are nevoie de timp pentru adaptare.

Problema la Parma nu este faza ofensiva, echipa a marcat destule goluri. Problema este pe partea defensiva, au pierdut puncte dupa doua meciuri in care au condus cu 2-0", a spus Ilie Dumitrescu pentru Digi Sport.