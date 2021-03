Mihaila + Man = combinatie LETALA! Atac PERFECT al romanilor in meciul cu Roma! Golul frumos creat de cei doi 

Valentin Mihaila a reusit sa marcheze in al doilea meci consecutiv pentru Parma.

Parma a primit vizita Romei intr-un meci al etapei a 27-a din Seria A. Dennis Man si Valentin Mihaila au fost pentru prima data titulari pentru italieni, intr-un meci din Serie A.

Fostul jucator de la FCSB a luat o actiune pe cont propriu in banda dreapta. Man a ajuns in pozitie de centrare si a trimis mingea in fata portii. La capatul pasei s-a aflat Valentin Mihaila, care a impins mingea in poarta cu mult sange rece.

Bine,ma!Man pasa,Mihaila gol.Parma-Roma https://t.co/ZOvVAdELLq speram ca nu si-o fura iar dupa ce au condus. pic.twitter.com/fzkDbyX9uN — K A R M A I S A B I T C H (@KARMAISAROUNDUS) March 14, 2021

Pentru fostul jucator de la Craiova este al doilea meci consecutiv cand reuseste sa inscrie. Valentin Mihaila a punctat si etapa trecuta in partida incheiata la egalitate cu Fiorentina scor 3-3.