GALERIE FOTO REPORTAJ | Sport.ro a vizitat stadionul din Regie. Cum a ajuns să arate „casa” Sportului Studențesc

REPORTAJ | Sport.ro a vizitat stadionul din Regie. Cum a ajuns să arate „casa” Sportului Studențesc Fotbal intern
Emanoil Ursache
Data publicarii:
Data actualizarii:

Imaginile vorbesc de la sine despre degradarea „lăcașului” Sportului Studențesc. Sport.ro vă prezintă cum a ajuns să arate gazonul din Regie. 

TAGS:
Sportul Studentescstadion regieregiefotbal
Din articol

Stadionul din Regie, un martor al istoriei fotbalului românesc

  • Whatsapp image 2026 01 27 at 165851 3
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Stadionul din Regie, „lăcașul” defunctei Sportul Studențesc, este ținut în viață ca un pacient de aparate de către Academia Germană, o formație cu pretenții în Liga a 4-a. 

Stadionul din Regie, un martor al istoriei fotbalului românesc

Chiar dacă Sportul Studențesc nu are în palmares vreun titlu de campioană sau vreo cupă, desființarea din 2017 a lăsat un gol indiscutabil în fotbalul românesc. 

Trupa din Regie a fost genul de formație care, chiar dacă nu a cunoscut gloria, a avut întotdeauna un farmec aparte. Nu a atins supremația ca Steaua și Dinamo, și nici măcar ca Rapid. 

Sportul s-a bazat însă pe niște nume cu greutate pentru România, cum ar fi Gheorghe Hagi, Aurel Țicleanu sau Mircea Sandu, iar la începutul anilor 2000 a oferit celebra „Gașcă nebună”, una dintre cele mai spectaculoase și imprevizibile echipe din țară ale vremii.

  • 1979 este anul în care „studenții” au câștigat singurul trofeu din istorie, respectiv Cupa Balcanică.
  • 1985-1986 este sezonul în care au încheiat pe locul doi în campionat, după Steaua București, câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni din stagiunea respectivă. A fost cea mai mare performanță, pe plan intern, din istoria clubului din Regie.
  • 1987-1988 este sezonul în care Sportul a ajuns în turul trei al Cupei UEFA, unde echipa a fost eliminată de Verona (1-4 la general). A fost cel mai important parcurs al „studenților” într-o competiție europeană de top.

În următoarele rânduri, Sport.ro vă prezintă, într-un reportaj de la arena din Regie, cum arată în zilele noastre stadionul echipei fondate pe 11 februarie 1916 ca un club al studenților bucureșteni.

Departe de standardele Superligii, dar măcar în viață

Stadionul din Regie are intrarea liberă pentru orice microbist cu dor de Sportul Studențesc sau de o anumită perioadă mai „romantică” din fotbalul românesc. 

Strada Larisa, numărul 2, din Sectorul 6 al Bucureștiului este adresa arenei. Fanii nostalgici se pot plimba printre tribunele goale sau se pot așeza pe scaunele bine întreținute. 

Se pot face, de asemenea, poze fără probleme, deoarece nu există o supraveghere strictă. Doar pătrunderea pe gazonul pe care evoluează Academia Germană în Liga a 4-a este interzisă.

Din nefericire însă, terenul de joc se prezintă în condițiile eșaloanelor inferioare din țara noastră. Gazonul pare a fi un hibrid, însă nu în sensul modern de pe Arena Națională. Iarba și pământul formează împreună o imagine specifică fotbalului românesc, întâlnită uneori și în ligile cu pretenții mai mari. 

Cele mai afectate sunt, ca de obicei, zonele din apropierea porților. Amatorii dintre buturi trebuie să fie atenți să nu fie păcăliți de gazon atunci când apără și chiar să nu se accidenteze.

Lipsa educației amplifică imaginea dezolantă

Se spune că omul sfințește locul sau că „Gradul de civilizație = Gradul de curățenie”, după cum au afișat cei de la Academia Germană într-un mesaj evident pentru oricine știe să citească. 

Chiștoacele și paharele aruncate pe jos confirmă că angajații de la Academia Germană au avut dreptate. Gradul de civilizație este, într-adevăr, egal cu gradul de curățenie într-o societate „golgheteră” în UE la analfabetism funcțional (sau doar la analfabetism).

Stadionul din Regie are afișate mai multe mesaje în care oamenilor li se cere să arunce la coș gunoaiele. Chiar și așa, acțiunea propriu-zisă pare a fi mult prea grea pentru anumiți concetățeni.

Iarna și-a intrat în drepturi și în Regie

Dacă nu mai există Sportul Studențesc, nu mai avem fotbalul de altădată sau educația (unde niciodată nu am excelat la nivelul maselor), măcar iarna a reînceput să fie ca pe vremuri. Iar arena din Regie nu a fost scutită de fenomenul meteorologic ce a curprins întreaga țară.

Stadionul cu o capacitate de 10.020 de locuri oferă acum un peisaj autentic de iarnă. Zăpada ește așezată pe gazon și pe scaune armonios, cum numai natura poate potrivi lucrurile.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Heidi Klum, apariție controversată la Grammy 2026. A purtat o rochie din latex care imita nudul | GALERIE FOTO
Heidi Klum, apariție controversată la Grammy 2026. A purtat o rochie din latex care imita nudul | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce mai face și cu ce se ocupă în prezent Sebastian Ghinga, mijlocașul care rupea plasele la Sportul Studențesc
Ce mai face și cu ce se ocupă în prezent Sebastian Ghinga, mijlocașul care rupea plasele la Sportul Studențesc
Ce "meserie" a avut "Regele" în acte ca să fie lăsat la Sportul Studențesc
Ce "meserie" a avut "Regele" în acte ca să fie lăsat la Sportul Studențesc
Pe ce loc s-ar afla "Gașca nebună" de la Sportul Studențesc în Superliga României? Răspunsul lui Dacian Varga
Pe ce loc s-ar afla "Gașca nebună" de la Sportul Studențesc în Superliga României? Răspunsul lui Dacian Varga
Are și acum de luat bani de la Sportul Studențesc, dar nu îi poartă pică fostului patron: "Vorbesc cu Șiman aproape în fiecare zi"
Are și acum de luat bani de la Sportul Studențesc, dar nu îi poartă pică fostului patron: "Vorbesc cu Șiman aproape în fiecare zi"
Porecla primită de Costin Lazăr la Sportul Studențesc: „Fostul meu antrenor a trecut pe la Steaua și mi-a zis așa”
Porecla primită de Costin Lazăr la Sportul Studențesc: „Fostul meu antrenor a trecut pe la Steaua și mi-a zis așa”
ULTIMELE STIRI
PAOK, comunicat lacrimogen la aproape o săptămână de la tragedia de pe E70
PAOK, comunicat lacrimogen la aproape o săptămână de la tragedia de pe E70
Gigi Becali i-a dat replica lui Valeriu Iftime după declarațiile patronului de la Botoșani: ”Vă spulber!”
Gigi Becali i-a dat replica lui Valeriu Iftime după declarațiile patronului de la Botoșani: ”Vă spulber!”
Wesley Lopes vrea să semneze în România: „Am vorbit cu Adailton zilele trecute”
Wesley Lopes vrea să semneze în România: „Am vorbit cu Adailton zilele trecute”
Sunderland – Burnley 2-0, ACUM, pe VOYO! „Panterele Negre” au marcat din nou
Sunderland – Burnley 2-0, ACUM, pe VOYO! „Panterele Negre” au marcat din nou
Bombă în La Liga! Lovitură de 35.000.000 de euro pe neașteptate: Chivu l-a vrut cu disperare
Bombă în La Liga! Lovitură de 35.000.000 de euro pe neașteptate: Chivu l-a vrut cu disperare
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

OUT de la Rapid după ce s-a certat cu Gâlcă: ”Lipsește doar comunicatul oficial”

OUT de la Rapid după ce s-a certat cu Gâlcă: ”Lipsește doar comunicatul oficial”

MM Stoica anunță al patrulea transfer de la FCSB: ”Nu avem nevoie, dar vrea Gigi”

MM Stoica anunță al patrulea transfer de la FCSB: ”Nu avem nevoie, dar vrea Gigi”

Reghecampf, așa ceva nu i s-a mai întâmplat niciodată în ultimii ani: anunțul arabilor

Reghecampf, așa ceva nu i s-a mai întâmplat niciodată în ultimii ani: anunțul arabilor

Anunț surpriză pe final de mercato: "FCSB se interesează de el"

Anunț surpriză pe final de mercato: "FCSB se interesează de el"

VIDEO Adrian Șut, câtă precizie! Comentatorul arab a exclamat, în direct: „Ya habibi!“

VIDEO Adrian Șut, câtă precizie! Comentatorul arab a exclamat, în direct: „Ya habibi!“



Recomandarile redactiei
Gigi Becali i-a dat replica lui Valeriu Iftime după declarațiile patronului de la Botoșani: ”Vă spulber!”
Gigi Becali i-a dat replica lui Valeriu Iftime după declarațiile patronului de la Botoșani: ”Vă spulber!”
Wesley Lopes vrea să semneze în România: „Am vorbit cu Adailton zilele trecute”
Wesley Lopes vrea să semneze în România: „Am vorbit cu Adailton zilele trecute”
Marius Șumudică a „explodat” în Arabia Saudită! A țipat cât l-au ținut plămânii
Marius Șumudică a „explodat” în Arabia Saudită! A țipat cât l-au ținut plămânii
Karim Benzema semnează și schimbă echipa!
Karim Benzema semnează și schimbă echipa!
OUT! Gigi Becali mai renunță la un jucător de la FCSB: ”Le-am dat OK-ul ca să plece”
OUT! Gigi Becali mai renunță la un jucător de la FCSB: ”Le-am dat OK-ul ca să plece”
Alte subiecte de interes
Cum arată acum Stadionul Regie, unde au făcut spectacol Gică Hagi, Mircea Sandu și "Gașca Nebună"
Cum arată acum Stadionul Regie, unde au făcut spectacol Gică Hagi, Mircea Sandu și "Gașca Nebună"
Secretul lui Gică Hagi. Unde s-a angajat "Regele" după mutarea la București
Secretul lui Gică Hagi. Unde s-a angajat "Regele" după mutarea la București 
Rapid pleaca din Regie! Unde pot juca giulestenii restul partidelor din Liga 2
Rapid pleaca din Regie! Unde pot juca giulestenii restul partidelor din Liga 2 
Rapidul se muta si din Regie pana la finalizarea noului stadion Giulesti! Pe ce arena nou construita vor juca rapidistii
Rapidul se muta si din Regie pana la finalizarea noului stadion Giulesti! Pe ce arena nou construita vor juca rapidistii
S-a dat startul Jocurile Olimpice de la Paris 2024! Ce naționale se duelează la fotbal + programul complet
S-a dat startul Jocurile Olimpice de la Paris 2024! Ce naționale se duelează la fotbal + programul complet
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
CITESTE SI
Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

stirileprotv Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

stirileprotv Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!