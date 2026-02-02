Antoine Baroan (25 de ani) a intrat într-un conflict cu Costel Gâlcă, iar, după câteva zile în care situația atacantului a fost incertă, antrenorul giuleștenilor a anunțat la început de decembrie că nu se va mai baza pe fotbalistul francez.



OUT de la Rapid după ce s-a certat cu Gâlcă: ”Lipsește doar comunicatul oficial””



Baroan va juca în prima ligă portugheză, la AFS, care ocupă ultimul loc în clasament cu doar cinci puncte înregistrate după 19 etape desfășurate în campionat.



Transferul lui Baroan la AFS a fost confirmat de ”principalul” echipei de pe ”Estadio do CD Das Aves”, Joao Henriques, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit jurnaliștilor lusitani.



”Antrenorul a confirmat transferurile fundașului dreapta Mateus Pivo și atacantului Antoine Baroan. Lipsește doar comunicatul oficial”, a scris rtp.pt.



Rapidiștii vor rămâne cu patru atacanți centrali după plecarea lui Baroan, exclus oricum din lot. Timotej Jambor, Elvir Koljic, Daniel Parschiv și accidentatul Borisav Burmaz sunt soluțiile lui Gâlcă.



Pe Baroan, Rapid a plătit 400.000 de euro în vara lui 2025. Adus de la FC Winterthur (Elveția), francezul a bifat pentru trupa din Grant 15 apariții, două goluri și o pasă decisivă.

