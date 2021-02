Mihaila, decisiv pentru Parma in remiza cu Udinese! Prestatie IMPECABILA a jucatorului roman in prima repriza 

Parma si Udinese s-au intalnit in etapa cu numarul douazeci si trei din Serie A.

Valentin Mihaila (21 ani) a fost trimis titular de Roberto D'Aversa in meciul de pe teren propriu cu Udinese. Atacantul adus in toamna de la Craiova a impresionat in etapa trecuta, iar presa din Italia l-a notat cu punctaj maxim.

Romanul a facut o prima repriza solida cu Udinese, contribuind atat la primul gol, cat si la cel de-al doilea. Mihaila a avut o actiune buna in banda stanga in minutul 3 si i-a pasat lui Pezzella, care a centrat perfect pentru lovitura de cap a lui Cornelius.

Parma: 1 - 0 :Udinese Gol: Cornelius (Dk: 3) pic.twitter.com/DsixbFWZP8 — LİGLERDEN GOLLER (@tr_goller) February 21, 2021

Acelasi Mihaila a obtinut si penalty-ul din care Kucka a facut 2-0. Romanul a patruns in careu si a fost faultat de un adversar.

Parma vs udinese ova 1.5 has play pic.twitter.com/HGukWX6sBt — arko_the_great???????????????? (@Papaarkoh20) February 21, 2021

Pe finalul primei reprize, atacantul a fost aproape sa inscrie, dupa ce a patruns in careu si a sutat puternic, insa in respingerea portarului advers.

In minutul 79, Mihaila a fost inlocuit cu Bruno Alves.