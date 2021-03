"Nu a fost obligat! A vazut cum a fost tratat!" Giovanni Becali, dezvaluiri COMPLETE despre transferul lui Man la Parma! Ce a spus dupa SCANDALUL MONSTRU cu Anamaria Prodan

Dennis Man (22 ani) a devenit cel mai scump jucator vandut din istoria Ligii 1!

Gigi Becali l-a vandut pe Dennis Man la Parma pentru 13 milioane de euro, iar afacerea a fost intermediata de firma lui Giovanni Becali, desi impresarul jucatorului este Anamaria Prodan.

Patronul FCSB a actionat pe la spatele Anamariei, motiv pentru care agentul a inceput un adevarat razboi al declaratiilor si al dezvaluirilor. Anamaria Prodan a spus ca Man a fost obligat de Gigi si Giovanni Becali sa semneze cu firma de impresariat a varului finantatorului.

La o luna de la transferul lui Man la Parma, Giovanni Becali a dezvaluit cum au decurs negocierile si ce s-a intamplat cu jucatorul, marturisind ca fotbalistul a decis ca Giovanni sa il insoteasca la semnarea contractului.

"Eu stiu ca cei de la Parma m-au contactat pe mine, m-a contactat directorul sportiv, iar apoi vicepresedintele, iar, cand nu s-a ajuns la un acord, am fost contactat de presedinte. Eu am avut cu doua luni inainte o procura de la Gigi Becali pentru 12 milioane si niste bonusuri. Eu habar nu aveam cine era in combinatia asta. Un om care nu are putere de decizie ii facuse o oferta lui Gigi Becali de 10 milioane de euro. Gigi mi-a zis ca a primit o ofera de 10 milioane si m-a pus sa transmit ca il da pentru 15. Le-am zis sa nu ma mai deranjeze.

Am fost apoi chemat de presedinte, de Kyle Krause. Mi-a zis ca stie ca asta e oferta, dar a vrut sa se convinga de la patronul clubului. I-am spus ca varul meu stie putina engleza, dar nu suficient cat sa inteleaga toate termenele, dar e in compania lui Meme. Le-am zis sa ma cheme doar daca se pun de acord. Dupa aceea m-a sunat Gigi ca au ajuns la un acord si ca jucatorul o sa mearga cu mine. Eu nu am reziliat acel contract, el poate sa mearga cu cine vrea pentru semnarea contractului. Nu aveam nevoie.

El trebuia sa semneze in compania mea. Poti sa mergi si cu un om de pe strada. Jucatorul nu a fost obligat, el a vazut cum a fost tratat. In oferta de 10 milioane era inclus si salariul jucatorului, dar salariul lui a fost cu 30-40% mai mult decat la prima oferta. Eu am lasat un om acolo ca sa se ocupe de tot ce avea nevoie. A stat doua saptamani cu el acolo ca sa rezolve cu apartamentul, locul de parcare, cu televizorul, pana i-a venit familia, prietena cu doi catelusi", a spus Giovanni Becali la Digi Sport.