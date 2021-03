Gol incredibil primit de Parma lui Man si Mihaila cu monstrii de la Inter! Reluarile nu au putut sa dea verdictul, dar arbitrul a validat golul. Tehnologia goal line a facut lumina

Parma a jucat pe teren propriu cu Inter in etapa cu numarul 25 din Serie A.

Alexis Sanchez a deschis scorul in minutul 54 cu un gol validat de tehnologia goal line. Fotbalistul chilian a primit o pasa in interiorul careului de la Romelu Lukaku si a sutat cu piciorul stang. Desi mingea a fost atenuata de portarul Sepe, ea s-a dus in poarta in ciuda eforturilor facute de un fundas al Parmei.

Arbitrul a validat golul la semnalul venit de senzorul pe care il poarta la mana, desi confirmarea 3D a venit dupa cateva minute.

Sanchez a facut 'dubla' in minutul 62, tot dupa o pasa a lui Lukaku, care a facut o cursa impresionanta de 40 de metri.

Parma a reusit sa reduca din diferenta in minutul 71 prin Hernani, care a reluat din voleu o centrare venita din partea sanga de la Pezzella.