"Man si Mihaila au ZBURAT pe teren!" SUPERNOTE pentru romani dupa ce au TERMINAT-O PE ROMA! "Super-Man a facut un meci perfect! Mihaila a fost DEVASTATOR"

ParmaLive i-a scos in fata pentru aplauze pe Mihaila si Man dupa meciul perfect pe care l-au facut cu Roma.

Cei doi au fost pericole mari pentru defensiva lui Paulo Fonseca si au lucrat faza de la 1-0.

Mihaila a primit nota 8 de la redactorii Parmalive, cea mai mare din echipa, alaturi de Brugman. Imediat dupa cei doi vine Man, cu 7.5.

"Expresia Super-Man vine natural, dar prestatia romanului a fost practic perfecta azi. Greu de controlat in 1 contra 1, a pasat decisiv la golul lui Mihaila, cel care a deblocat jocul. A ratat o sansa mare in startul reprizei secunde, dar macar o data Parma nu plateste pentru eroare", e descrierea primita de Man, in timp ce despre Mihaila ParmaLive a scris:

"Vorbeste aceeasi limba cu Man, si nu ne referim la romana. A scapat cu furie de Mancini si de Bruno Peres, a fost foarte rece in fata lui Pau Lopez si a deblocat meciul. A contribuit la actiunea din care s-a obtinut penalty-ul transformat de Hernani, dar i-a si pasat decisiv lui Man, la ratarea din repriza a doua. Mihaila a fost devastator!"

Golul marcat de Mihaila din pasa lui Man