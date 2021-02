Parma - Udinese, LIVE TEXT de la 13:30 | Valentin Mihaila, titular in lupta pentru salvarea de la retrogradare! Man, lasat pe banca de rezerve

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Parma si Udinese pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Parma are nevoie urgenta de o victorie pentru a incheia seria neagra! Echipa lui Roberto D'Aversa nu a mai castigat in Serie A din noiembrie 2020 si are doar 13 puncte in clasament, situandu-se pe penultimul loc.

Dupa prestatia din meciul cu Verona, presa din Italia a cerut ca Valentin Mihaila sa inceapa titular, iar antrenorul a ascultat. Fostul jucator al Craiovei va incepe in primul 11 meciul cu Udinese, sperand sa aduca victoria echipei sale.

De cealalta parte, Dennis Man, care a fost introdus pe finalul reprizei secunde in etapa trecuta, ramane pe banca de rezerve, urmand probabil sa fie introdus in a doua parte.

Echipa de start a Parmei: