Mihaila, al treilea cel mai bun jucator de pe teren la DISTRUGEREA Romei! Man a fost si el aproape! Ce au reusit romanii in victoria URIASA cu AS Roma

Parma a batut Roma cu 2-0 si spera din nou la salvarea de la retrogradare.

In analiza whoscored, romanii Man si Mihaila au obtinut ratinguri excelente bazate pe realizarile lor din teren! Cu 7,8, Mihaila, marcator din pasa lui Man in prima repriza, e al treilea cei mai bun om de pe teren, dupa colegul Brugman (8,4) si Spinazola de la Roma. Man are un indice de 7,4, la egalitate cu Pezzella si Osorio. Hernani (7,5) si Sepe (7,7) au fost peste el. De la Roma, numai Spinazzola (8,0) a fost peste Man! Mancini a avut un rating egal cu al fostului golgeter de la FCSB, in timp ce restul fotbalistilor lui Paulo Fonseca n-au atins nota 7!

Mihaila a avut 3 suturi si 3 driblinguri reusite, in timp ce Man, pasator decisiv la reusita din care s-a facut 1-0, a tras de doua ori spre poarta, a avut un procentaj al paselor reusite de 89% si doua driblinguri!

Golul marcat de Mihaila din pasa lui Man