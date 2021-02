"S-au pacalit! Daca au ajuns sa cumpere din Romania..." Dennis Man nu va face fata in Italia?! Verdict DUR pentru 'perla' lui Becali

Un fost mare jucator al Stelei nu vede cu ochi buni transferul lui Dennis Man la Parma.

Dupa ce a stabilit recordul pentru un jucator plecat din Liga 1, transferul lui Dennis Man nu e vazut bine de Lita Dumitru, fostul mijlocas al stelei din anii '80.

"Rezultatele echipei lor si prestatia lor, de cat timp joaca in echipa lor, demonstreaza ce mare valoare au. Parerea mea e ca s-au pacalit. Nu cu Mihaila, dar cu Man. Nu din punct de vedere al fotbalistului, ca ii trebuie o perioada de acomodare.

Eu cred ca din punct de vedere al banilor s-au pacalit. Gigi e baiat destept, isi face meseria, Giovani, la fel. Daca Italia a ajuns sa cumpere din Romania... fotbalul italian o si demonstreaza, ca nu s-au mai calificat pe la Campionate Mondiale.

Daca retrogradeaza, se duc in divizia B si sunt obligati sa ii imprumute, ca sa poata sa scoata niste bani, nu? De ce spun eu ca n-are sanse? Eu l-am considerat pe Razvan Marin un fotbalist senzational si e peste Man cu mult de tot, dar Razvan Marin s-a dus la Ajax, n-a jucat, acum a venit in Italia, joaca, se acomodeaza, sa vedem... dar intre Man si Marin e diferenta mare", a spus Lita Dumitru, la Digi Sport.

Dennis Man a fost transferat de Parma in aceasta iarna, in schimbul a 13 milioane de euro, si a fost folosit in 4 partide in Serie A, insa nu a reusit sa marcheze deocamdata.