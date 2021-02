Dennis Man, cel mai bun fotbalist al sezonului trecut! FCSB are cei mai multi jucatori in 'cel mai bun 11 al sezonului'! Care sunt castigatorii premiilor AFAN

Asociatia Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania a anuntat castigatorii Premiilor AFAN 2020.

AFAN organizeaza anual Gala Premiilor prin care sunt laureati cei mai buni sportivi ai anului, atat la fotbal masculin, cat si la fotbal femnin, dar si cei mai buni oameni din sport.

Premiile sunt decise chiar de sportivi, care au votat online. Astfel, fotbalistii din primele doua ligi si fotbalistele din prima liga si-au ales favoritii sezonului trecut.

Dennis Man a fost ales drept cel mai bun fotbalist din Romania, fiind premiat si drept cel mai bun fotbalist U21.

FCSB domina in 'cel mai bun 11 al sezonului 2019-2020', desi nu a castigat titlul, cu 5 jucatori prezenti in echipa. Campioana CFR Cluj are 4 jucatori, in timp ce Craiova are doi.

Cel mai bun 11 al sezonului 2019/20: Balgradean - Cretu, Vinicius, Burca, Camora - Olaru, Cicaldau, Morutan - Man, Koljic, Coman.

Lista completa a castigatorilor la Premiile AFAN 2020

Cel mai bun 11

Portar: Cristian Balgradean

Fundasi: Valentin Cretu, Paolo Vinicius, Andrei Burca, Mario Camora

Mijlocasi: Darius Olaru, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan

Atacanti: Dennis Man, Elvir Koljic, Florinel Coman

Cel mai bun fotbalist Liga 2: Ovidiu Herea

Cel mai bun fotbalist U21: Dennis Man

Cel mai bun fotbalist strain din Romania: Paolo Vinicius

Cel mai bun fotbalist din Romania: Dennis Man

Cel mai bun antrenor din Liga 1: Dan Petrescu

Cel mai bun antrenor din Liga 2: Laszlo Balint

Cel mai bun portar (fotbal feminin): Margarita Panova

Cel mai bun fundas (fotbal feminin): Teodora Meluta

Cel mai bun mijlocas (fotbal feminin): Mihaela Ciolacu

Cel mai bun atacant (fotbal feminin): Laura Rus

Cel mai bun jucator de futsal: Mimi Stoica

Cel mai bun arbitru: Ovidiu Hategan

Cel mai bun conducator de club: Cornel Sfaiter

Cel mai bun jurnalist presa scrisa: Radu Paraschivescu

Cel mai bun reporter de teren: Eduard Zelgin

Cei mai bun realizatori TV: Dan Filoti, Vali Moraru, Dan Udrea, Ioana Cosma

Cea mai buna televiziune de sport: Digi Sport

Cel mai bun jurnalist radio: Gabriel Maricescu