"Se vede ca are talent!" Mihaila, numit OMUL MECIULUI pentru Parma in Gazzetta dello Sport! Ce au scris italienii despre el si Dennis Man 

Parma a remizat cu Fiorentina si ramane fara victorie din luna noiembrie, 3-3.

Situatia de la Parma devine din ce in ce mai critica. Echipa lui D'Aversa nu reuseste sa castige si ramane pe penultimul loc in clasament, cu 16 puncte obtinute in 26 de meciuri.

Valentin Mihaila si Dennis Man au inceput meciul pe banca de rezerve, insa au fost introdusi in a doua parte a meciului. Fostul star al Craiovei a intrat in startul reprizei secunde, in timp ce Man a fost trimis in teren in minutul 62.

A fost seara lui Mihaila, care a reusit sa dea o pasa decisiva si sa inscrie golul care a dus-o pe Parma in avantaj, in minutul 90. Ghinionul romanului a fost chiar un coechipier, care a trimis in propria poarta in minutul patru de prelungiri, negand Parmei sansa la prima victorie dupa mai bine de patru luni.

Gazzetta dello Sport l-a notat pe Mihaila cu 7, cea mai mare nota din echipa Parmei, iar romanul a primit si titlul de cel mai bun jucator al Parmei.

"Un gol si un assist. A intrat pe teren si a fost decisiv. Se vede ca are talent si fler in zona ofensiva. Si este jucator nascut in 2000!", au scris italienii de la Gazzetta.

De cealalta parte, Dennis Man a primit nota 6, dupa ce a contribuit decisiv la golul lui Mihaila. Man a fost cel de la care a plecat actiunea golului.