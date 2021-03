Man si Mihaila, LAUDATI inaintea meciului cu AS Roma! Ce a spus antrenorul Parmei

Parma joaca impotriva Romei, duminica, de la 16:00, intr-un meci al etapei a 27-a din campionatul italian.

Parma nu nu a amai castigat in meci in Serie A de 17 etape, dar jucatorii romani de la echipa au fost laudati de antrenorul Roberto D'Aversa.

"Mihaila arata in sfarsit ce jucator este! La Parma a venit cu probleme, care i-au dat batai de cap in prima parte a sezonului. Man a venit un pic mai tarziu, dar poate deveni un jucator foarte important pentru campionatul din Italia. Are nevoie de timp pentru a intelege care e abordarea perfecta. Voi face unele evaluari pana maine dimineata, dar am incredere totala in jucatorii care vor evolua cu Roma", a spus antrenorul Parmei.

In ultimul meci din campionat contra Fiorentinei, scor 3-3, Mihaiala a reusit o pasa de gol si un gol. Parma este pe locul 19 in Serie A, cu doar 16 puncte, dupa 26 etape jucate.